Una acusación popular en la causa de la dana pide que testifique un asesor de Mazón

La acusación popular en la causa penal sobre la dana del 29 de octubre de 2024 que ejerce Ciudadanos ha pedido a la jueza instructora que cite a declarar como testigo a José Lanuza, asesor del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Ciudadanos justifica su petición tras la publicación este domingo de una información que señala que este asesor, que acompañaba al presidente cuando llegó al Cecopi la tarde de la dana, le dijo previamente a Mazón cuando este llegó al Palau de la Generalitat: "presidente, hay muchos muertos".

Según el escrito de Ciudadanos, la testifical de ese asesor es una prueba "útil y pertinente", ya que aunque Mazón no es parte del procedimiento al estar aforado "es importante conocer lo que pasó la tarde del día 29, y si es cierto que este asesor pronunció esas palabras y de dónde obtuvo la información".

Por su parte, Lanuza ha dirigido un escrito al periódico en el que afirma que esa información "es rotundamente falsa" y reclama que se rectifique, pues "no se ajusta a los hechos y transmite a la opinión pública una imagen inexacta y perjudicial" para su reputación profesional y la actividad que desempeña.

En ese escrito, Lanuza niega que Mazón llegara al Palau de la Generalitat a las 20 horas, y afirma: "En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias de L'Eliana, pero el president había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho".

Niega también que informara al presidente de que había muertos a las 20 horas, "una información de la que nadie supo nada hasta entrada la madrugada", y señala que a esa hora Mazón "estaba en disposición de salir hacia" el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana, donde esta reunido el Cecopi, el órgano coordinador de la emergencia.