De Alicante a Japón, ADDA Simfònica ofrecerá siete conciertos en seis ciudades

En Redes Sociales, y como antesala de la gira de ADDA Simfònica en Japón, Manuel de Falla ya se promociona en el país nipón con “Amor Brujo”. Es la antesala de una gira que, del 29 de octubre al 8 de noviembre, realizará Adda Simfònica en el país del Sol Naciente, abriendo una puerta, tendiendo un puente en Asia.

En total, ofrecerá siete conciertos en seis ciudades con un repertorio en el que sonarán, además del propio Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo. Así, 75 músicos viajarán hasta Japón para participar en el tour en “una gira totalmente top”, según ha explicado hoy el director de ADDA Simfònica, Josep Vicent.

“La Orquesta Adda Simfònica tiene un nombre nacional e internacional que debemos seguir manteniendo”, ha comentado el presidente de la Diputación, Toni Pérez, para agregar que en el país del Sol Naciente hay ahora gran interés por Alicante y la Costa Blanca.

“Para la gira hay tres equipos trabajando a la vez y vamos a acudir a salas top; además de las 14.000 personas que disfrutarán de los concierto en directo hay también una repercusión mediática indirecta”, dijo Josep Vicent, en alusión a la promoción de la gira en Redes Sociales y en otros soportes mediáticos.