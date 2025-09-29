Aemet amplía los avisos rojos para este lunes en Valencia y Castellón

El aviso rojo por precipitaciones que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas estará activo hasta las 12:00 horas de este lunes en el litoral norte de Castellón y hasta la medianoche en el litoral de la provincia de Valencia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el litoral norte de Castellón también podría haber acumulados de 80 l/m2 en una hora y de 180 l/m2 en doce horas e incluso podrían acumularse en "tres o cuatro horas".

En el litoral de Valencia, la precipitación acumulada en una hora podría ser de 60 l/m2 y en doce horas de 180 l/m2, aunque según Aemet, estas cantidades "se podrán acumular en pocas horas".

Aviso naranja

El interior de Alicante y su litoral norte, el interior de Valencia y el interior sur de Castellón están este lunes en aviso nivel naranja por acumulados de 40 l/m2 en una hora y 140 l/m2 en doce horas.

También están en alerta naranja el litoral sur de Castellón, donde se esperan precipitaciones en una hora de 60 l/m2 y en doce horas de 140 l/m2, y el interior de Castellón, con acumulados de 100 l/m2.

Aviso amarillo

El aviso amarillo está hoy activo en el litoral sur de Alicante, con acumulados de 20 l/m2 en una hora; el interior norte de Castellón hasta las 12:00 horas, con previsión de acumulados de 30 l/m2 en una hora, y también en el litoral norte de Castellón, desde las 12:00 y hasta las 18:00 horas, por 30 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas.