Aemet amplía los avisos rojos para este lunes en Valencia y Castellón
Se prevén lluvias que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas
El aviso rojo por precipitaciones que pueden acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas estará activo hasta las 12:00 horas de este lunes en el litoral norte de Castellón y hasta la medianoche en el litoral de la provincia de Valencia.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el litoral norte de Castellón también podría haber acumulados de 80 l/m2 en una hora y de 180 l/m2 en doce horas e incluso podrían acumularse en "tres o cuatro horas".
En el litoral de Valencia, la precipitación acumulada en una hora podría ser de 60 l/m2 y en doce horas de 180 l/m2, aunque según Aemet, estas cantidades "se podrán acumular en pocas horas".
Aviso naranja
El interior de Alicante y su litoral norte, el interior de Valencia y el interior sur de Castellón están este lunes en aviso nivel naranja por acumulados de 40 l/m2 en una hora y 140 l/m2 en doce horas.
También están en alerta naranja el litoral sur de Castellón, donde se esperan precipitaciones en una hora de 60 l/m2 y en doce horas de 140 l/m2, y el interior de Castellón, con acumulados de 100 l/m2.
Aviso amarillo
El aviso amarillo está hoy activo en el litoral sur de Alicante, con acumulados de 20 l/m2 en una hora; el interior norte de Castellón hasta las 12:00 horas, con previsión de acumulados de 30 l/m2 en una hora, y también en el litoral norte de Castellón, desde las 12:00 y hasta las 18:00 horas, por 30 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas.
