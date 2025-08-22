La Aemet eleva a alerta naranja la tormenta en Valencia y Alicante tras un "reventón húmedo" con granizo y viento de 80km/h en Ontinyent

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel naranja los avisos para esta tarde y hasta la noche por lluvias y tormentas, acompañadas de granizo, en el litoral sur de Valencia y en todo el norte de la provincia de Alicante.

El aviso en el interior sur de Valencia está previsto que finalice a las 17 horas, mientras que los avisos en Alicante estará vigentes entre las 15 y las 22 horas de este viernes.

En concreto, tanto en el interior sur de Valencia como en el litoral norte de Alicante se ha activado el aviso naranja por tormentas con granizo asociado.

En el litoral norte de Alicante, el aviso naranja se ha activado por lluvias que pueden dejar una precipitación acumulada en una hora de 40 litros por metro cuadrado.

En el interior de Valencia se ha producido ya algunas tormentas que en el caso de la localidad de Ontinyent, que celebra sus fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Internacional, ha dejado fuertes rachas de viento locales, lluvias y granizo.

En concreto, en esta localidad se ha producido un 'reventón húmedo' que ha provocado una fuerte granizada y ráfagas de viento de 80 kilómetros por hora.

Según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat, este 'reventón húmedo' ha obligado a movilizar dotaciones de Consorcio Provincial de Bomberos para atender desprendimientos de cubierta en el techo de un supermercado y naves industriales, así como caída de árboles.

Además, el 112 está gestionando también seis incidentes relacionados por achiques, desprendimientos y daños en inmuebles.

El episodio de lluvias ha dejado 30 litros por metro cuadrado en Ontinyent; 27,6 en Vallada y 22 en Agullent, según los registros de Aemet.