Aemet rebaja a amarillo el nivel de alerta de lluvias en la Comunitat

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a nivel amarillo la alerta en el litoral de la Comunitat Valenciana. Tras es estar en alerta roja hasta las doce de la noche de este pasado lunes, Aemet situaba el nivel en el color naranja para este martes. Sin embargo, la Agencia lo ha rebajado hasta el amarillo hace apenas unos momentos.

Cabe destacar que el episodio de lluvias muy fuertes, persistentes y de carácter torrencial que en los últimos días ha afectado a la Comunitat Valenciana y Baleares "continuará en las próximas horas, aunque irá a menos", ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de Aemet, quien ha incidido en seguir extremando las precauciones.

A partir del miércoles la atmósfera tiende a "estabilizarse", pero hasta el viernes aún podrán registrarse tormentas aisladas en puntos del área mediterránea, no obstante, más dispersas y de menor intensidad que las de jornadas anteriores.

Respecto a las fuertes acumulaciones registradas las últimas horas, Del Campo ha señalado que el 29 de septiembre se registraron valores extremos en la provincia de Valencia: 232 litros por metro cuadrado en Barx (La Safor) en menos de seis horas y 210 litros en Pinet (Vall d’Albaida) en poco más de cuatro.

Además, entre la noche del 29 y la madrugada del 30 han caído alrededor de 100 litros por metro cuadrado en el área metropolitana de Valencia, afectando también a municipios ya golpeados por la dana de octubre de 2024.

Durante la madrugada de este martes las lluvias torrenciales se desplazaron a Ibiza, donde el aeropuerto registró 67 litros por metro cuadrado.

A partir del miércoles, el tiempo será más estable, y aunque todavía pueden formarse chubascos y tormentas dispersas en puntos del área mediterránea -especialmente en el este y sureste peninsular, Ibiza y Formentera-, su intensidad será menor que la de los últimos días.

En el resto del país predominará un tiempo estable, con cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, propias de la época o incluso algo más altas, sobre todo en las horas diurnas, como en el bajo Guadalquivir, dónde se podrían superar los 30 grados.

Para el jueves y viernes persistirá un ambiente estable, con nubes y algunas precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo y Baleares, algo más intensas en Cataluña. Las temperaturas seguirán subiendo el jueves, especialmente en el Cantábrico, y aunque el viernes bajarán algo en esa zona, seguirán altas para la época en muchas áreas, con valores de 32 a 34 grados en el oeste de Andalucía.