El alcalde de Alicante: "Agradecemos a Mazón su responsabilidad política, en contraposición con Pedro Sánchez y su gobierno"

El presidente del Partido Popular de Alicante y alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha manifestado tras la comparecencia del presidente de la Generalitat que “Carlos Mazón ha asumido su responsabilidad política ante la terrible situación ocasionada tras los trágicos sucesos de la dana, que causó 229 muertes en la provincia de Valencia”.

Barcala ha valorado la decisión de Mazón de “hacerse a un lado para que la situación no impida el avance de la Comunidad Valenciana y el desarrollo del proyecto social, económico y político que necesita nuestra tierra; y porque nada debe distraernos ni un minuto de la reconstrucción”.

El presidente del PP alicantino ha destacado que “el jefe del Consell ha demostrado una autocrítica y una capacidad de decisión que deja en evidencia al Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente, que no solo ha sido incapaz de asumir sus responsabilidades en la dana sino que ha actuado de mala fe y con un infame cálculo político como se ha visto pocas veces en

la Democracia española”.

Barcala ha recalcado que el presidente Sánchez “no asume ninguna responsabilidad política ante la omisión de ayuda durante y después de la tragedia, y eso es algo que no le quepa ninguna duda al Partido Socialista que los ciudadanos de esta Comunidad no vamos a olvidar nunca”.

El dirigente popular ha afirmado que, mientras que el PP es capaz de asumir responsabilidades, “Sánchez y su Gobierno se enfrentan a una gravísima situación en la que el propio presidente está profundamente embarrado con la presunta corrupción de su partido y de su familia, a la que se suma hoy la declaración del Fiscal General del Estado ante el Tribunal Supremo, en un hecho inaudito y sin precedentes”.