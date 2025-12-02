Alicante adelanta a mayo el horario de verano de las terrazas de bares y restaurantes

Alicante da un paso al frente en los horarios de terrazas de bares y restaurantes, al ampliar al mes de mayo el horario extra de la temporada alta turística; un horario que hasta ahora comenzaba el 15 de junio. Así lo ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local, modificando para ello la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública.

El cambio, que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local, entrará por tanto en vigor el próximo mes de mayo y supondrá, de hecho, que el cierre de las terrazas sea a las 1.00 horas de domingo a jueves, y hasta las 1.30 horas, de jueves a domingo desde el 1 de mayo y hasta el 1 de noviembre. En víspera de festivos, la hora de cierre será también a las 1.30 horas.

Hay que recordar que el cambio en los horarios se debe a una acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar el Plan Económico Financiero, PEF; en Alicante gobierna el Partido Popular en minoría, con 14 de 29 concejales, por lo que para sacar adelante ordenanzas y otras medidas necesita del apoyo de los grupos de la oposición. Un plan que se aprobó al haber sobrepasado el Ayuntamiento la regla de gasto de 2024.

ZAS del Casco Antiguo

Con esta novedad sobre la mesa en cuanto al cierre de bares y restaurantes, el Gobierno Local tiene ahora además que hacer frente a la paralización de la Zona Acústicamente Saturada, ZAS, del Casco Antiguo de la ciudad; una paralización que ordenó el juzgado de manera provisional; o dicho de otra forma, mientras resuelve el recurso presentado contra la ZAS por la Asociación de Restaurantes de Alicante, ARA.

Sobre la decisión judicial, el vicealcalde y portavoz del Gobierno Local, Manuel Villar, ha matizado que la ZAS “se sigue aplicando el próximo fin de semana”, dado que la resolución judicial alude única y exclusivamente a las medidas correctoras ejecutadas en el mes de octubre contra el ruido, limitando el cierre de los bares, restaurantes y locales de ocio.

Una decisión tomada el 14 de octubre por el Gobierno Local, mientras se tramitaba la declaración de la ZAS. En noviembre, sí se aprobó la ZAS como tal, con el fin de conciliar la actividad de los locales de restauración y ocio con el descanso de los vecinos.

La jueza alega que esas medidas cautelares contra el exceso de ruido perjudican la actividad de los establecimientos del Casco Antiguo; en cualquier caso, Villar ha asegurado “que no sabemos muy bien lo que tenemos que hacer”, en referencia a la decisión de la jueza. De ahí que estén estudiando la resolución y cómo proceder.