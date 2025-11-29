España se desertifica, luego la Comunitat Valenciana sufre el mismo mal; y de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante- el sur, o sea, Alicante es la que más acusa una degradación del territorio muy que preocupante. Así queda de manifiesto en el primer Altas de Desertificación de España, un proyecto capitaneado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y la Universidad de Alicante; en concreto, por Jorge Olcina, nuestro gran experto en cambio climático que no deja de alertar sobre las consecuencias nefastas que la actividad del hombre ha tenido y tiene sobre el territorio.

Lo que el atlas pone sobre la mesa es que la sobreexplotación de los recursos naturales, ya sea para agricultura, ganadería o turismo, no dan tregua al territorio.

A ello se suman las temperaturas disparadas que provocan que el agua se evapore a la velocidad de la luz. Algo que el propio Olcina define como los extremos del clima, calor extremo y lluvia extrema. Llueve menos veces al año pero en cantidades desorbitadas.

De la misma manera que el ser humano es el responsable de poner al límite al planeta Tierra, todos podemos hacer algo para cuidarlo.

En plenas olas de calor en verano me preguntaba por qué se encendía el aire acondicionado las 24 horas del día para no soportar ni un segundo sin él. Hubo un tiempo en que, no digo las viviendas, ni siquiera los coches disponían de algo que era considerado un lujo y abríamos las ventanillas sin drama ninguno.

Me pregunto también por qué en Alicante se usa el coche hasta para ir a la vuelta de la esquina, en vez del transporte público.

Pues eso, que el 98,9 por ciento de la provincia de Alicante se desertifica. Y todos con pequeños gestos -como usar sin tregua el aire acondicionado- somos responsables del cambio climático.