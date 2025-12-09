Alicante rinde homenaje al fundador del Nou Manolín dando su nombre a la calle del restaurante

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local el cambio de denominación de la actual calle Villegas en el centro de Alicante por la de Restaurador Vicente Castelló, en el año en el que la ciudad es Capital Española de la Gastronomía, y a petición de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, a la que se han adherido el Patronato de Turismo de la Costa Blanca y una veintena de entidades de la patronal empresarial y hostelera, así como restauradores y grupos hosteleros de referencia de la ciudad.

La concejala de Comercio y Hostelería, Lidia López, destaca que "con esta calle el Ayuntamiento pone en valor en el año de la Capital Española de la Gastronomía a uno de los mejores restauradores por excelencia de nuestra ciudad y creemos que es un homenaje muy merecido a Vicente Castelló". No en vano, recuerda López "el presidente de la Real Academia de la Gastronomía Española ha reconocido al Nou Manolín como la mejor barra de toda España y muchos la han calificado como la mejor del mundo".

Vicente Castelló Pérez nació en Alicante en 1938. Es empresario y hostelero de prestigio, fundador del Grupo Gastronou. En su restaurante Nou Manolín, ubicado en la calle que llevará el nombre del restaurador alicantino, se fraguó el concepto de ‘barra’ que ha servido de inspiración a muchos otros.

Enamorado y embajador de Alicante desde su negocio, Castelló cuenta con múltiples distinciones: Premio Magistral de Hostelería, Premio Importante del Diario Información, Medalla de Plata al Turismo concedida por la Diputación Provincial de Alicante, Premio AEFA 2003, concedido por la Asociación Provincial de la Empresa Familiar de Alicante, Medalla de Oro al Trabajo concedida por el Rey Don Juan Carlos I en 2004, Premio Nacional de Gastronomía en la categoría de “Toda una vida”, concedido por la Real Academia de Gastronomía en 2018.

La concesión del nombre de Vicente Castelló a esta calle representa un reconocimiento a lo que aportan los restauradores de esta tierra en un año singular en el que la ciudad muestra lo mejor de su gastronomía, su cocina propia y singular, la calidad del producto local y el buen hacer de sus hosteleros.