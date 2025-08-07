Los agricultores alicantinos piden ayudas ante la "catástrofe" de los aranceles sobre la almendra local

La Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja) Alicante ha calificado este jueves de "catastrófica" la entrada en vigor de los nuevos aranceles del 15 % para los productos de la Unión Europea en Estados Unidos, ya que "amenazan con reducir en un 40-50 % el valor de las ventas alicantinas", y ha exigido compensaciones "urgentes" para el sector agrario.

Los nuevos aranceles generarán en el territorio alicantino "pérdidas en cultivos clave como vino, olivar, hortalizas y frutos secos", ha advertido la entidad, que ha reclamado un plan de choque del Gobierno español para "mitigar el daño, protegiendo a los agricultores y ganaderos de los sectores más afectados".

Según Asaja Alicante, "la imposición de nuevos aranceles del 15 % por parte de EE.UU., sin reciprocidad, va a golpear de lleno a las exportaciones agrícolas, encareciendo la salida de productos nacionales, como el aceite, el vino o las hortalizas".

La almendra española, la más afectada

"Esta doble presión -menos PAC y más barreras comerciales- implica una pérdida de la competitividad del sector y deja al campo europeo en una situación de creciente vulnerabilidad frente a mercados exteriores", ha asegurado la asociación, que ha estimado que "la situación se puede convertir en especialmente gravosa para la almendra española".

"Actualmente, el 85 % de la almendra mundial procede de Estados Unidos y solo el 10 %, de la Unión Europea, siendo España el principal productor dentro del continente europeo", según la entidad.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha destacado que, “la almendra española que se quiera vender en Estados Unidos superará con creces el precio al que este país comercializa su almendra en Europa".

"En consecuencia, se anticipa un alarmante aumento de las importaciones, precios significativamente más bajos y más barreras comerciales para que el turrón de Alicante siga obviándonos y no reconozca y valore la calidad de producción de almendra local”, ha señalado.

"Es hora de más Europa", reclama Asaja Alicante

Asaja Alicante ha recalcado que "es hora de más Europa: una Europa que defienda a sus productores, que apueste por la soberanía alimentaria y que no sacrifique la agricultura en nombre de equilibrios geopolíticos o pactos comerciales poco transparentes".

"El momento exige valentía política, una revisión urgente de los acuerdos comerciales que se firman con terceros países, exigir la reciprocidad y unas mismas reglas para las importaciones, mayor control en los puertos europeos que impida la entrada de plagas y de productos agrícolas con presencia de plaguicidas prohibidos en Europa y, en definitiva, una respuesta firme que avance en dar preferencia a las frutas y hortalizas que se producen" en la UE, según la entidad.

A este respecto, Andreu ha expuesto: "Si perdemos el mercado de EEUU en un 40%, debemos encontrar la manera de incrementar esa misma cuota de mercado en Europa, en detrimento de las importaciones procedentes de terceros países".

Asaja Alicante considera "imprescindible" habilitar de "manera urgente", por parte de las instituciones comunitarias y el Gobierno de España, un paquete de medidas económicas de compensación para proteger a los agricultores afectados en sectores como el vino, el aceite, almendra y hortalizas principalmente.

"Estas ayudas deben ir más allá de respuestas simbólicas o temporales: han de ser ambiciosas, estructurales y proporcionales al impacto real sufrido", ha propuesto Andreu, para quien el objetivo debe ser "ayudar a los productores a superar esta primera fase de pérdida de competitividad y garantizarles las condiciones necesarias para seguir adelante con sus explotaciones en un entorno cada vez más hostil y exigente”.