Alicante Gastronómica Solidaria declarada asociación de utilidad pública

El Ministerio del Interior ha resuelto declarar de utilidad pública a la Asociación Alicante Gastronómica Solidaria por su contribución al interés general durante sus más de cinco años de actividad, según un comunicado de la entidad cameral.

Esta iniciativa está promovida por la Cámara de Comercio de Alicante a través de Cámara Solidaria y el reconocimiento obtenido se concede a asociaciones que promueven el interés general sin fines lucrativos que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.

Alicante Gastronómica Solidaria, presidida por Jesús Navarro, director General de Carmencita, y dirigida por Gema Amor Pérez, nace en 2020 como respuesta a la emergencia social provocada por la pandemia de la covid- 19, implicando a chefs, empresas, voluntarios y entidades en el cocinado y reparto de menús solidarios a personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Alicante.

Desde entonces, la asociación ha mantenido su actividad altruista ininterrumpidamente con un objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan a través de la gastronomía los 365 días del año.

De este modo, esta iniciativa de Cámara Solidaria se ha convertido, a lo largo de cinco años, en un proyecto humanitario que ha trascendido los límites locales, atendiendo a los refugiados procedentes de Ucrania y a los municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana de octubre pasado.

Tras más de cinco años ha cocinado y entregado, hasta la fecha, 1.584.900 menús a personas sin hogar o familias sin recursos.

Por sus cocinas han pasado más de 5.000 voluntarios, los conocidos como #HéroesConDelantal, y son ya 900 las #EmpresasConAlma que colaboran de manera desinteresada en promover y fomentar el propósito de esta entidad sin fines lucrativos.

En la actualidad, la asociación entrega gratuitamente los menús que luego reparten las siguientes ONGs entre las personas que más lo necesitan: Cruz Roja, ACOMAR, Comedor CASA (Convento de las Monjas de la Sangre), Fundación Conciénciate, Asociación Santísima Faz de San Blas, IE Ciudad Jardín, la ONG Pan y Más además de AGS Última Hora.

Gracias a la generosidad y colaboración de todos ellos, Alicante Gastronómica Solidaria reparte más de 4.500 menús semanales.

Además, se ha facilitado la inserción laboral de más de 800 jóvenes con alta vulnerabilidad social mediante programas formativos y talleres de integración.

"Nos enorgullece que Alicante Gastronómica Solidaria haya sido oficialmente declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la sociedad y el impacto positivo de sus acciones solidarias", ha declarado Navarro.

Ha señalado que "la obtención de la condición de Utilidad Pública supone un respaldo institucional que impulsa a Alicante Gastronómica Solidaria a continuar con su misión, convertir la gastronomía en una herramienta de cambio social”.