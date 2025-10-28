Cárcel para el hombre que asesinó a su pareja en Alicante, hallada en descomposición

El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre de 38 años que, presuntamente por un móvil económico, asesinó a su pareja sentimental, de 37, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes por la noche en avanzado estado de descomposición.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ese juzgado, en funciones de guardia, ha tomado la misma medida para el segundo hombre detenido, de 41 años, que según los investigadores pudo actuar como encubridor y cómplice del crimen.

Ambos quedan investigados por los delitos de asesinato y robo con violencia en una causa abierta donde el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante se inhibirá en favor del número 3, con competencias para seguir con la investigación por la fecha en la que ocurrieron los hechos.

La Policía Nacional ha informado de que se considera que los arrestados tenían intención de deshacerse del cuerpo de la víctima cuando una tercera persona a la que trataban de involucrar en ese trámite decidió denunciar los hechos acudiendo a la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía.

Este hombre relató que estos dos conocidos pretendían deshacerse del cuerpo de la mujer y que necesitaban su ayuda para hacerlo, prometiéndole para ello una cantidad de dinero.

Arrancó entonces la investigación del Grupo de Delincuencia Violenta (Homicidios), quienes se desplazaron al domicilio y hallaron el cuerpo de la fallecida. Además, en una de las habitaciones se descubrió un cuchillo del que se investiga si fue el arma homicida, sobre todo después de que la autopsia haya revelado claros síntomas de violencia en el cuerpo de la mujer, al parecer con un arma blanca.

Paralelamente se emprendió la búsqueda del presunto autor del asesinato y de su cómplice, quienes fueron encontrados en un hotel de la ciudad aunque fueron interceptados cuando viajaban en un coche con el que trataban de huir, pese a que el conductor del mismo carecía de permiso de circulación.

En el vehículo se encontró dinero en efectivo y joyas de oro principalmente, así como diversa y variada cantidad de sustancias estupefacientes que superaban las cantidades de consumo propio.

La víctima acababa de heredar

Los agentes averiguaron que uno de ellos, el de 38 años, mantenía una relación sentimental con la víctima de varios meses atrás y que ésta había heredado recientemente una gran cantidad económica, por lo que no se descarta el móvil económico entre los motivos del asesinato. Esta posibilidad parece corroborarse porque tras la muerte de la víctima, el arrestado ha hecho uso de la tarjeta bancaria de la mujer.

Según la Policía Nacional, no existían denuncias previas interpuestas por ella por violencia de género, y los detenidos fueron puestos a disposición judicial por los supuestos delitos de asesinato, robo con violencia y tráfico de drogas, así como contra la seguridad del tráfico.