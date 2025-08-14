El chef Quique Dacosta recluta a Jordi Roca y Amaury Guichon para una batalla de pasteleros en el festival culinario de Denia

Los chefs Jordi Roca, Marcos Morán y Amaury Guichon encabezan el cartel de la octava edición del D*na Festival, que se celebrará los días 27 y 28 de septiembre en Dénia (Alicante), con una propuesta que va mucho más allá de los fogones: un encuentro cultural y sensorial donde la gastronomía se presenta como una de las bellas artes.

El impulsor y comisario del festival, el chef Quique Dacosta, volverá a ejercer como embajador de la cocina de Dénia y de la riqueza gastronómica de la Comunitat Valenciana.

Con tres estrellas Michelin, Quique Dacosta imprimirá una vez más su sello personal a esta edición, guiado por una visión de la gastronomía como un lenguaje que une territorio, identidad y emoción. Su propuesta marcará el ritmo y el espíritu de un certamen que trasciende lo culinario para convertirse en una experiencia cultural compartida.

El evento reunirá también a otros destacados cocineros como Pablo Montoro -chef y creador del innovador Espacio Montoro en Alicante- y Luis Valls -distinguido con dos estrellas Michelin por su trabajo al frente de El Poblet, en Valencia- en "una gran fiesta de la gastronomía mediterránea", según han informado este jueves fuentes de la organización.

Organizado por la Fundación Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Dénia, el certamen regresará este año con su formato más abierto, participativo y festivo, diseñado para todos los públicos.

Gastronomía como arte y cultura viva

La edición de este año pone el foco en la cocina como una forma de arte total, en constante diálogo con otras disciplinas como la música, la danza, el cine, la literatura o las artes visuales. Un enfoque que se materializará en los diferentes espacios del festival, donde convivirán ponencias, showcookings, talleres participativos y degustaciones al aire libre.

Los visitantes podrán recorrer un paseo gastronómico donde productores, artesanos y hosteleros presentarán sus propuestas en formato de mercado artístico. Aceites, panes, vinos, frutas, embutidos, dulces o conservas compartirán protagonismo con tapas elaboradas por restaurantes de la Marina Alta, inspiradas en distintas formas de expresión artística.

El D*na 2025 será, una vez más, un espacio de encuentro entre cocina, cultura y sostenibilidad. Un festival que no solo celebra el sabor mediterráneo, sino también el talento, el territorio y las historias que se esconden detrás de cada plato.