Condenado a cuatro años de cárcel por quedarse con 1,2 millones de la indemnización de sus hijos con discapacidad

Un hombre de 54 años ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión por apropiarse de las indemnizaciones otorgadas a sus dos hijos tras un accidente de tráfico que les provocó discapacidades severas. El tribunal lo declaró culpable de un delito continuado de apropiación indebida, aplicando la agravante de parentesco y una atenuante por dilaciones indebidas en el proceso.

Los menores, de 8 y 7 años en el momento del accidente, recibieron compensaciones económicas por parte de la aseguradora: 700.000 euros para el hijo mayor, con un 65 % de discapacidad, y 500.000 euros para la hija menor, con un 88 % de discapacidad. Sin embargo, el padre desvió sistemáticamente esos fondos para financiar dos sociedades mercantiles dedicadas a la venta de vehículos, constituidas entre 2009 y 2010.

El tribunal consideró probado que el acusado actuó con “ánimo de enriquecimiento injusto”, utilizando recursos destinados al bienestar de sus hijos para fines empresariales personales. A pesar de los múltiples requerimientos judiciales, el condenado se negó a rendir cuentas sobre el destino del dinero, lo que fue clave para tipificar el delito.

Reparación económica y consecuencias legales

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone una multa de nueve meses con una cuota diaria de seis euros. En el ámbito de la responsabilidad civil, se le obliga a indemnizar a su hijo con 356.305,32 euros y a su hija con 179.433,75 euros, en un intento por reparar el daño patrimonial causado.