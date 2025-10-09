La dana Alice mantiene en vilo a toda la Comunitat Valenciana: Es-Alert en Alicante y vigilancia máxima en el resto

La alerta ya está lanzada. De nuevo con más de doce horas de antelación, como ocurrió el pasado 29 de septiembre en Valencia y Castellón. Los teléfonos móviles de la población de diferentes zonas de la provincia de Alicante han recibido a las 14:47 horas un mensaje masivo Es-Alert de Protección Civil donde se alerta del riesgo de inundaciones por fuertes lluvias a partir de las 10:00 horas de este viernes en el litoral sur de esa provincia..

Tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado de que se ha evaluado la dimensión de los efectivos ante el aviso rojo en el litoral sur de Alicante, en l'Alacantí, Baix Vinalopó y Vega Baja y se ha contactado telefónicamente con los alcaldes y alcaldesas.

Según informa EFE, Valderrama ha avanzado que se va a emitir un aviso especial a toda la Comunitat Valenciana dado que la dana Alice se desplaza esta tarde hacia el sur de la región pero después y en días sucesivos puede volver a ascender hacia la provincia de Valencia y, ya el fin de semana, hacia la de Castellón.

Ha alertado de que con un aviso rojo las precipitaciones pueden ser importantes en un corto periodo de tiempo o acumuladas, por lo que se deben tomar "las máximas precauciones" y ha pedido a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios, así como evitar cruces de cauces y barrancos, aparcar los vehículos en zonas seguras y tomar medidas de autoprotección.

El conseller ha apuntado que al ser un puente festivo -este jueves es el Día de la Comunitat Valenciana- hay más desplazamientos y se tienen que tomar las medidas necesarias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este viernes, desde las 10 de la mañana a la medianoche, el aviso rojo en el litoral sur de Alicante por lluvias que pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 en doce horas.

La dana Alice ha motivado además que estén en aviso naranja por lluvias que pueden acumular 60 l/m2 en una hora el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, desde las 11 de la mañana de este jueves y hasta el viernes a medianoche, cuando se activará además el aviso naranja por lluvias de hasta 140 litros en doce horas.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que ha participado en la citada reunión, ha advertido de que se trata de un episodio de varios días y es "importantísimo" que la población sea consciente de la situación de alerta naranja generalizada y roja en la provincia de Alicante.

También ha subrayado que la Vega Baja es una zona inundable, con ramblas pequeñas y escorrentías muy rápidas que pueden provocar inundaciones, y por ello se debe extremar la vigilancia, especialmente en la Serranía de Crevillent, la falda de Crevillent y el litoral sur de la provincia.

Bernabé ha incidido en extremar las medidas de vigilancia y que Protección Civil esté alerta especialmente en esas zonas.

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que, ante el aviso rojo por fuertes lluvias para mañana viernes, el Cecopal ha establecido unas medidas preventivas que entran en vigor desde hoy jueves: cierre de todas las instalaciones municipales, suspensión de citas previas en servicios municipales, cancelación de actos y eventos municipales, suspensión de autorización para eventos privados y recomendación de máxima restricción de desplazamientos que no sean imprescindibles.

Además, ha reforzado los turnos de la Policía Local y Bomberos y la vigilancia de barrancos y partidas rurales, y ha activado el dispositivo para personas sin hogar.

Incidencias por la lluvia

Las lluvias han sido intensas en municipios como Valencia, Catarroja y Alcàsser, también en Pedralba, pero por el momento no se han registrado incidentes de relevancia y el teléfono de Emergencias 112 solo ha recibido 12 incidentes, según ha informado Valderrama.

En la reunión de coordinación y seguimiento por el episodio de lluvias han estado conectados todos los servicios operativos de la Administración General de Estado, de la Generalitat, de las diputaciones provinciales y de ayuntamientos.