Detenida la falsa médica estética que destrozó la cara y los labios de una paciente a la que cobró 1.200 euros en Alicante

Una mujer de 43 años ha sido detenida por, supuestamente, hacerse pasar por una médica estética y causar lesiones en la cara, labios y boca a otra, a la que había cobrado 1.200 euros por un tratamiento con ácido hialurónico.

La Policía Nacional ha informado de que cuando la víctima trasladó a la falsa médico las lesiones que le había causado, con secuelas como que tuviera problemas para comer con normalidad durante casi un mes, la detenida le bloqueó y borró las conversaciones mantenidas. A la arrestada se le atribuyen los supuestos delitos de intrusismo laboral, estafa y lesiones.

La perjudicada la había conocido a través de un anuncio publicado en una conocida red social en la que se presentaba como médico estético y creyó en que tenía la titulación necesaria pese a que observó que las condiciones de salubridad de la habitación donde recibió el tratamiento no eran las adecuadas.

En los días posteriores a recibir el tratamiento se le inflamaron los labios y la boca de tal manera que llegó a imposibilitarle la deglución normal de alimentos durante casi un mes, quedándole aún secuelas visibles.

La investigación aclaró que la detenida realizaba tratamientos médicos estéticos en su propio domicilio particular sin ningún título o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios, por lo que fue detenida en un caso que lleva un juzgado de Alicante.