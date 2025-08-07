Detenido en Alicante el director de una empresa de venta de furgonetas camperizadas acusada de estafar a sus clientes

Un empresario de 46 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Tibi (Alicante) como presunto autor de una trama de estafas en la venta de furgonetas camperizadas. La investigación, iniciada tras una denuncia presentada el pasado 16 de junio, reveló que el acusado operaba mediante un sofisticado sistema de engaño, ofertando los mismos vehículos a múltiples compradores sin llegar a entregar ninguno.

Un fraude de alto impacto

Las víctimas, distribuidas en provincias como Granada, Baleares, Navarra y Sevilla, habían pagado un anticipo medio de 11.000 euros por furgonetas con un precio total aproximado de 20.000 euros. Sin embargo, los contratos presentados carecían de firmas o fechas, lo que dificultaba inicialmente la identificación del fraude. La investigación se aceleró cuando una de las afectadas reconoció a la empresa en un reportaje televisivo sobre estafas similares en el sector.

Durante un registro en el taller del detenido, los agentes encontraron ocho furgonetas importadas de Alemania que aún conservaban la matrícula y documentación de sus antiguos dueños, sin haber sido transformadas como prometía el acusado. Además, se descubrió que el empresario tenía órdenes de búsqueda pendientes por casos similares en Ayamonte (Huelva) y Granollers (Barcelona).

Tras su arresto el 16 de julio, el juzgado de instrucción número 2 de Tibi decretó su libertad con medidas cautelares, mientras continúan las pesquisas para determinar el alcance total del fraude. Las autoridades advierten de la importancia de verificar exhaustivamente las transacciones de vehículos especializados, especialmente en operaciones online donde el riesgo de estafa es mayor.