La Generalitat solicita al Gobierno la suspensión cautelar del derribo de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar para proteger el patrimonio cultural

La Generalitat ha solicitado al Gobierno central la suspensión cautelar de intervenciones en las viviendas de playa de Babilonia, ubicadas en el municipio de Guardamar del Segura, para proteger el patrimonio cultural por considerarlo “núcleo urbano de especial valor etnológico”.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la adopción de medidas para evitar la demolición del conjunto que supondría “un daño irreversible” al patrimonio por el valor etnológico que tienen estas viviendas del municipio alicantino Guardamar del Segura.

Desde la Generalitat se recuerda que la normativa establece que la Conselleria competente en materia de cultura tiene en su mano suspender cautelarmente cualquier intervención en bienes muebles o inmuebles que posean alguno de los valores mencionados en la ley del Patrimonio Cultural Valenciano cuando estime que la intervención pone en peligro dichos valores. Por ello, también se ha solicitado al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

Con esta decisión, la Generalitat Valenciana busca evitar el inminente derribo de este conjunto de viviendas y busca proteger a este núcleo costero, incluido en la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana del Consell.

La resolución de la Conselleria de Educación, Cultura Universidades y Empleo tiene lugar después de que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio haya sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación de núcleo con valor etnológico. Una medida trasladada esta semana a los vecinos afectados que también tiene el objetivo de que se frene la demolición de las casetas de la franja costera.