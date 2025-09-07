Insólito: una vaquilla se escapa de una capea ilegal y corta el tráfico en la AP7 durante 40 minutos

La Policía Local de Alicante ha descubierto este sábado una parcela en el municipio en la que se realizan actividades taurinas sin licencia a raíz de un incidente con una vaquilla que ha obligado a cortar la AP7 durante 40 minutos.

La intervención ha comenzado cuando una vaquilla se ha escapado de un camión y se ha dirigido hacia la AP7, a la altura de la carretera de l'Assagador, en la zona de partidas rurales de Alicante.

Este hecho ha obligado a cortar la AP7 durante 40 minutos a mediodía, sin incidentes, informa el consistorio.

Hasta el lugar se han desplazado trece agentes de la Policía Local que junto a un grupo de personas que se encontraban en la zona han conseguido interceptar e inmovilizar al animal, tras lo cual se ha restablecido el tráfico.

A raíz de esta actuación y tras comprobar hacia donde se dirigía el camión que transportaba a la vaquilla, los agentes han acudido a una finca ubicada en la zona de la Rambla de Rambuchar donde han comprobado que se iba a realizar un festejo taurino, tipo capea, en una pequeña plaza de tientas que un particular había alquilado al propietario de la finca y que, a su vez, había puesto a disposición de una peña de aficionados.

Tras comprobar que la actividad carecía de los permisos necesarios para su desarrollo los agentes han levantado acta para tramitar la correspondiente denuncia y han dado parte a la Policía Autonómica, competente para estos hechos, que también se ha personado en el lugar, han informado las mismas fuentes.