Paula Vazquez recoge el tacón de oro a Mejor Calzada de España 2025.

La presentadora Paula Vázquez ha sido arropada por el sector del calzado de Elda en una gala celebrada en el teatro Castelar con motivo de su nominación como la Mejor Calzada de España 2025.

El acto ha estado precedido por el descubrimiento de una placa conmemorativa con su nombre en el bulevar de la Mejor Calzada situado en la céntrica calle Dahellos, donde se suma a las de las veinte mujeres que han recibido este prestigioso galardón a lo largo de su historia.

El acto en el teatro Castelar ha reunido a representantes institucionales, empresariales y del sector del calzado en una noche que ha puesto en valor la excelencia, el diseño y la tradición de la industria zapatera de la ciudad.

Conducida por el presentador Luis Larrodera y la periodista alicantina Alicia Mira, y con la participación artística de Töthem Company, que ha ofrecido varios espectáculos exclusivos inspirado en ‘Los sonidos del calzado’, lema de esta edición, Paula Vázquez ha recibido el galardón como embajadora del calzado femenino, un reconocimiento que en años anteriores ha distinguido a mujeres referentes en distintos ámbitos.

Toman la horma del pie de Paula Vázquez en directo

La premiada se ha mostrado feliz y emocionada de recibir este galardón, agradeciendo la distinción con palabras cargadas de cariño hacia la ciudad de Elda y su industria zapatera, y uno de los momentos más simbólicos lo ha protagonizado Joaquín Iñíguez, maestro de las hormas con más de 40 años de experiencia en este noble oficio, quien ha tomado la horma del pie de la presentadora en directo.

Con una cinta métrica, una regla, un lápiz y un folio, Joaquín ha medido cuidadosamente el pie de la galardonada, reivindicando así la importancia de este elemento fundamental en la fabricación del calzado.

"La horma es el alma invisible del zapato”, ha recordado en una intervención que ha servido para rendir homenaje a los artesanos que dan forma, paso a paso, al calzado de calidad hecho en Elda.

El alcalde eldense, Rubén Alfaro, ha afirmado que "Paula se ha unido a esa estirpe de mujeres que saben que un buen zapato no solo embellece el paso sino que sostiene la historia que se pisa. Tú, que empezaste en las pasarelas y que hoy sigues caminando con la misma elegancia, luciendo esta noche unos zapatos nacidos aquí, en Elda, hechos con el cariño y el saber hacer de nuestros artesanos, te conviertes desde esta noche en embajadora del alma zapatera de nuestra ciudad".

Ha recordado una expresión muy popular en Elda: “Un buen par de zapatos puede cambiarte el día, pero unos zapatos de Elda pueden cambiarte la vida porque detrás de cada par hay una historia de superación, de familias enteras que han levantado una industria con sus manos y su corazón. Una industria que ha vivido momentos difíciles, sí, pero que ha demostrado una y otra vez su resiliencia, su capacidad de reinventarse y de mirar al futuro sin perder sus raíces".

El galardón Mejor Calzada de España está impulsado por el Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado, una institución que trabaja activamente por la preservación, divulgación y promoción del patrimonio zapatero de la ciudad.

La directora del Museo, Andrea Paños, ha destacado del galardón que es “una herramienta para visibilizar el trabajo artesanal y el valor cultural del calzado hecho en Elda”. Según Paños, “cada edición es una oportunidad para proyectar nuestra tradición y creatividad, pero también para conectar con nuevas generaciones a través de referentes como Paula Vázquez, que representan elegancia y autenticidad”.

La elección de Paula Vázquez como Mejor Calzada de España 2025 refuerza la proyección nacional del calzado fabricado en Elda y reconoce el trabajo de las firmas que apuestan por la calidad, el diseño y la tradición.

Bulevar de la Mejor Calzada

Antes de la gala, Paula Vázquez ha visitado el Bulevar de la Mejor Calzada, ubicado en la calle Dahellos de Elda, donde ha realizado un recorrido por este espacio emblemático acompañado de autoridades y representantes del sector y ha descubierto la placa conmemorativa, que se suma a las de las veinte mujeres que han recibido este prestigioso galardón a lo largo de su historia.

Este bulevar rinde homenaje a las mejores calzadas de España a través de placas instaladas en el pavimento, en las que figuran los nombres y años de reconocimiento de todas las premiadas, consolidándose como un símbolo del vínculo entre la ciudad de Elda y la excelencia del calzado femenino.