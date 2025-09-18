La Policía Nacional detiene en Benidorm a una turista británica acusada de asfixiar a una amiga con el cable de la aspiradora

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en la madrugada de este jueves a una turista británica de 64 años como presunta autora de la muerte de su amiga y compatriota de 66 años, a la que habría asfixiado con el cable de una aspiradora dentro del apartamento que ambas compartían en Benidorm. El crimen ha conmocionado la capital turística de la Comunitat Valenciana, donde decenas de residentes y visitantes británicos se han visto sorprendidos por la presencia de patrullas y técnicos de la Policía Científica en una zona habitualmente ligada al ocio y al descanso.

La cadena de hechos se inició cuando otra turista británica recibió una llamada de la detenida en la que, según fuentes de la investigación, se le confesaba haber estrangulado a su compañera de viaje con el cable del electrodoméstico. La interlocutora, consternada, contactó de inmediato con el 112 y los servicios de emergencia movilizaron primero a la Policía Local, que acudió al inmueble del barrio del Rincónde Loix y confirmó la existencia del cuerpo sin vida de la víctima. Poco después, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional, que se hizo cargo del caso y procedió al arresto.

Los agentes encontraron en el interior del apartamento indicios que coinciden con la versión inicial: el cable de la aspiradora apareció como elemento presuntamente utilizado en el estrangulamiento y fue precintado para su análisis forense. La detenida, que se encontraba en el lugar, fue trasladada a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante, donde se le tomó declaración y se instruyeron las primeras diligencias. El cuerpo de la víctima fue levantado por el servicio de medicina legal y trasladado al Instituto de Anatomía Patológica para la realización de la autopsia que determine con exactitud la causa de la muerte.

De la confesión telefónica al arresto

La Policía Nacional mantiene abierto el atestado y trabaja en la reconstrucción de la dinámica de los hechos, la recogida de testimonios de posibles testigos y el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. De momento, no se han facilitado más detalles sobre la relación entre ambas mujeres ni sobre el posible móvil del crimen, aunque todo apunta a una discusión que escaló de forma violenta en el interior del alojamiento. El Consulado Británico ha sido informado y ha ofrecido asistencia consular a la detenida y a la familia de la fallecida.