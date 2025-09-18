Roba a una mujer de 80 años con el método de "mataleón" en Orihuela y tiene que ingresar en la UCI

La Policía Nacional ha detenido en Orihuela (Alicante) a una hombre de 25 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras abordar por la espalda a una mujer de 85 años cuando iba a entrar en el portal de su casa, usando la técnica del “mataleón” para inmovilizarla y conseguir robarle el bolso.

La víctima tuvo que estar ingresada en la UCI durante tres días y actualmente se encuentra en tratamiento por las severas secuelas psicológicas que le ha causado el hecho.

Los hechos ocurrieron a media mañana, cuando la octogenaria, que iba a entrar al portal de su domicilio, fue asaltada por la espalda por un hombre que la cogió fuertemente por el cuello y la introdujo a la fuerza dentro del portal.

Una vez allí, según relató la víctima, el hombre hizo fuerza con sus brazos alrededor del cuello tratando de inmovilizarla, mientras le amenazaba de muerte.

Un vecino de la finca que bajaba por las escaleras en ese momento y escuchó los gritos, observando la escena al llegar al rellano, gritó al agresor, quien cesó de agarrar a la mujer y, tras arrebatarle a ésta violentamente el bolso de las manos, huyó a la carrera.

Fue perseguido por el vecino y terminó tirando al suelo el bolso, que fue recuperado por el testigo, quien finalmente perdió de vista al autor de los hechos, según las mismas fuentes.

La víctima, debido a la agresión, tuvo que permanecer ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital durante tres días y actualmente se encuentra en tratamiento por las severas secuelas psicológicas que le ha causado el hecho. La siguió desde el cajero de una entidad bancaria

Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Local de Policía Nacional de Orihuela averiguaron que no se trataba de una acción fortuita, sino que el autor habría seguido a la víctima desde un cajero de una entidad bancaria donde había sacado dinero poco antes del suceso, planificando después el momento del asalto, motivo por el cual le solicitaba el PIN de la tarjeta durante la agresión.

Finalmente, tras conseguir los investigadores identificar plenamente al autor, una patrulla de la Policía Nacional en labores de seguridad ciudadana lo localizó en una calle de la ciudad y lo detuvo como presunto responsable de los hechos denunciados.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Orihuela.