Anuel AA cancela su concierto de este viernes en el Roig Arena de Valencia

El concierto del cantante de Anuel AA, previsto para este viernes en el Roig Arena de Valencia, se ha suspendido. En un comunicado, se ha anunciado que pasará a tener lugar el 27 de noviembre.

"Desde la promotora del concierto de Anuel AA, A Fuego Tours, se informa de que, por motivos de salud del artista, su actuación prevista para hoy, 14 de noviembre de 2025, en el Roig Arena, queda pospuesta para el 27 de noviembre de 2025", reza el comunicado.

"En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas", añaden estas fuentes.

"Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto", aseguran.

En su próximo concierto en el Roig Arena de Valencia, Anuel AA interpretará sus temas más recientes, así como sus mayores éxitos, que lo han consolidado como un fenómeno global. “Más Rica Que Ayer”, “Secreto”, “Amanece”, “Ella Quiere Beber” o “Real Hasta La Muerte” sonarán en el recinto a coro con las voces de sus seguidores.