Arrestan a una mujer de 64 años tras intentar asesinar a su pareja con un cuchillo de cocina en Valencia

Una mujer de 64 años ha sido detenida tras un grave incidente con su pareja en la localidad valenciana de Villar del Arzobispo. El suceso, ocurrido el pasado jueves, ha sacudido a la comunidad local. Según las fuentes policiales, la agresión fue de extrema gravedad. La mujer atacó a su compañero de 61 años con un cuchillo de cocina, infiriéndole una herida que requirió intervención quirúrgica urgente en el Hospital La Fe de València.

La discusión, aparentemente originada por reproches sobre el consumo de alcohol, escaló hasta convertirse en un ataque físico de consecuencias potencialmente mortales. Según lo informado al medio Levante-EMV, la mujer habría mezclado alcohol con unos antidepresivos que estaba tomando.

La Policía Local y las autoridades judiciales han intervenido rápidamente, procesando a la agresora y garantizando la atención médica de la víctima. La comunidad de Villar del Arzobispo, compuesta por aproximadamente 3.500 habitantes, se ha mostrado consternada ante un suceso que rompe con la percepción de tranquilidad del municipio. Mientras tanto, la mujer ya ha sido puesta a disposición judicial y enfrentará el proceso legal correspondiente.