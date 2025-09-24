Arte por partida doble en el IVAM de Valencia

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se tiñe de blanco y negro con una doble exposición: "Kara Walker. Burning Village", producida por el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y la muestra colectiva "Habitar las sombras".

Ambas exposiciones entrelazan las colecciones del IVAM y del MACA para abordar aquello que permanece en la sombra, con el blanco y negro como protagonista.

La exposición de la artista afroamericana sirve como punto de partida para "Habitar las sombras", comisariada por Blanca de la Torre y Rosa Castells, que tiene el blanco y negro como único protagonista en las más de cien obras de artistas procedentes de los fondos del IVAM y el MACA, entre los que se encuentran nombres como Louise Bourgeois, Joan Fontcuberta, Bernd y Hilla Becher, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, Cristina Iglesias, Berta Cáccamo, Thomas Ruff, Hiroshi Sugimoto, Rula Halawani, Chema Madoz, Eulàlia Valldosera, Anthony Caro, Cristina García Rodero y Cindy Sherman, entre otros.

La muestra se estructura en cinco salas y se configura como un espacio con claras alusiones a lo fílmico y a las atmósferas del film noir. Además, la literatura y la poesía atraviesan la exposición como un meta relato que acompaña cada ámbito. “En las paredes de la exposición los visitantes pueden leer versos de Alejandra Pizarnik o citas de Concha Méndez, Toni Morrison o la valenciana María Beneyto”, ha apuntado la directora del IVAM.

La familia de fantasmas de John Davies y las figuras desvaídas de Zoran Music, reminiscencias de su paso por el campo de concentración de Dachau, reciben al visitante en una primera sala que evoca espectros y presencias. El siguiente espacio explora las sombras internas y las complejidades de la psique.

La exposición continúa con las sombras de lo doméstico, una irónica distancia entre lo sublime y lo familiar, con obras como la de Cindy Sherman, interpretando a un ama de casa en una recreación de cine negro; una instalación de toallas blancas sobre la estantería de plomo de Natividad Navalón, o una cuna de alabastro de Alex Francés.

La parte dedicada a los rastros de lo humano incluye obras de artistas como Mark Bradford, Joan Fontcuberta, Cristina Iglesias, Ángeles Marco o Roberta González. Las arquitecturas ausentes pueblan la última sala con las arqueologías industriales fotografiadas por Bernd y Hilla Becher, las arquitecturas clásicas de Thomas Struth, los rascacielos de Jorge Ribalta, los edificios antiguos y modernos de Hiroshi Sugimoto y Gabriele Basilico o los recovecos interiores pintados por José Manuel Ballester.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado durante la presentación la “necesaria colaboración” entre dos instituciones representativas de la cultura en la Comunitat Valenciana y, como vínculo de unión, “la extraordinaria y generosa donación de la colección Michael Jenkins y Javier Romero al MACA”.

Por su parte, la directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha explicado que La exposición ‘Kara Walker. Burning Village’, que se inaugura este jueves 25 de septiembre en el Centre Julio González, “reúne 44 piezas que recorren toda su trayectoria y constituyen uno de los conjuntos de obra más completos de la artista existente en instituciones europeas”.

Por su parte, la comisaria y responsable de las colecciones del MACA, Rosa Castells, ha destacado que Kara Walker es “una de las artistas más incómodas, valientes y necesarias de nuestro tiempo. Su obra es una bomba visual, un espejo distorsionado en el que se reflejan los mecanismos de presión, la injusticia social, el racismo estructural y la perpetuación de las narrativas”.