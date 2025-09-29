Así es la receta ganadora del Festival de la croqueta de Alicante

El restaurante Cheos, con su propuesta 'Croqueta de jamón trufada' ha obtenido este domingo el primer premio a la mejor croqueta de Alicante en el marco del festival 'Alacroqueta', que se ha celebrado este fin de semana en la plaza Séneca. El segundo premio ha sido para La Taberna del Gourmet, con su 'Croqueta gourmet de chorizo ibérico' y el tercero para La Favorita, con 'De coca amb tonyna'. Entre el viernes y el domingo se vendieron 80.000 croquetas.

El primer festival ‘Alacroqueta’ ha sido organizado por Alicante Street Style y Alacant Street Market, con la colaboración de la concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados, en el marco de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

Los establecimientos, distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca, vendieron sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza. En el momento de la compra entregaban un QR mediante el que los clientes han votado valorando del 1 al 10 la presentación, textura y sabor de manera que la croqueta que mejor puntuación ha obtenido ha sido elegida como la mejor de Alicante. Durante su desarrollo el festival ha estado amenizado por djs, música en directo, showcooking y actividades para los más pequeños.

Los establecimientos participantes y sus propuestas han sido:

- Barrita del Sidi, con "La Terreta", de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima.

- Brasad'or, con "Croqueta de pollo a la brasa", cremosa de pollo macerado durante 24h y cocinado a la brasa, boleada en panko y acompañada de mayo de piquillo.

- Cheos, con "Croqueta de jamón trufada", de jamón con una base de mayo-trufa.

- Distópico, con "Distopía Ibérica", croqueta de chorizo con chutney de piña, velo de papada ibérica y mayonesa de harissa.

- Ditaly con "Croqueta de Risotto a la 'Nduja y Stracciatella", de risotto de 'nduja cubierto con straciatella de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca.

- Donde Nakiss con "Bocado secreto", de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Sin gluten.

- La Favorita, con "De coca amb tonyna", con atún de zorra, anís, cebolla y piñones.

- Píllame Confesá, con "Croqueta de jamón, champiñones y trufa", de jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón.

- Pocardy con "Jamón Jamón", crujiente y cremosa.

- Santa Bar, de Dani Frías, con “Croqueta de Jamón "Big Manu", cremosa por dentro y crujiente por fuera con el jamón como protagonista.

- La Taberna del Gourmet, con "Croqueta Gourmet de Chorizo Ibérico", con chorizo ibérico.

- Teselas, con "Croqueta de jamón", la clásica.

- TorriKo, con "Croqueta Gachamiguera", rellena de ajo asado con topping de panceta guisada.

- Txopin Pintxo Bar, con "Croqueta de sobrasada y queso Mahón", de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel.