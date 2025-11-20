Así van las obras del Corredor Mediterráneo de alta velocidad tramo a tramo de Algeciras a Francia: busca tu ciudad

El movimiento #QuieroCorredor ha celebrado hoy su octavo y último acto anual en Valencia para reclamar la alta velocidad ferroviaria con doble ancho internacional por todo el arco mediterráneo español.

En el acto se ha puesto en valor que el 100% de los proyectos están ya en desarrollo, aunque sea en fase de estudio, pero han puesto la lupa en las diferencias palpables entre diferentes tramos.

En general, tan solo en el 36% de la ruta hay una alta velocidad en marcha, ninguna línea en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

El tramo entre Francia y Barcelona está listo excepto un pequeño tramo dual justo en la frontera con el país vecino. Lo único que queda pendiente es el acceso al puerto de Barcelona, que no se terminará hasta 2032.

El tramo entre Barcelona y Tarragona están completadas a un 73% y el objetivo es que esté en marcha a final de 2026

El tramo entre Tarragona y Castellón va mucho más lento: solo hay un 21% de ejecución y el plazo es hasta 2027 para cambiar el ancho de vía.

El tramo entre Castellón y Valencia también está un 21% de las obras completadas, con un plazo objetivo de final de 2025 para tres vías.

El tramo entre Valencia y Alicante está al 98% ejecutado pero sigue sin estar sin servicio y no lo estará al 100% hasta el final de 2027, ya que el tramo este Xátiva y Valencia está terminado pero sin funcionar así como el de Xátiva y La Encina.

El tramo entre Alicante y Murcia las obras están al 57% con el objetivo también de acabar en 2027

El tramo entre Murcia y Cartagena está tan solo al 46%, pero hay dos tramos del proyecto sin fecha

El tramo entre Murcia y Lorca está al 100% a falta del soterramiento en la ciudad de Lorca, que no estará hasta la fecha límite de 2027

El tramo entre Lorca y Almería se prevé que en 2028 pueda estar listo como muy tarde

El tramo entre Almería y Granada es el de "menos madurez" como ha afirmado el ministro Óscar Puente y aunque hay un 39% de las obras hechas, hay cinco subtramos en proyecto donde no hay ni fecha prevista de inicio de obras.

El tramo entre Granada y Antequera también están el 39% de las obras completadas, con la duplicidad de las vías pendiente y la variante de Loja.

Por último, el tramo entre Antequera y Algeciras sí avanza con el 60% completado y la fecha fin a 2027.

Conexiones a puertos

En esas fases, el movimiento #QuieroCorredor ha puesto sobre relieve el retraso de la conexión con los puertos para la exportación e importación. En ese sentido, el único ya conectado es el puerto de Valencia, con el de Tarragona y Saguntos que estarán listos previsiblemente para 2026, el de Alicante y Castellón para 2027 y el de Barcelona para 2032. El puerto de Cartagena directamente no tiene ni fecha.