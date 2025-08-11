Aviación Civil investiga el accidente de avioneta en Requena (Valencia), con cuerpos ya identificados

La Dirección General de Aviación Civil ha iniciado una investigación sobre las causas del accidente de avioneta del pasado sábado en la zona de El Pontón, en el municipio valenciano de Requena, mientras los cuerpos de las dos víctimas ya han sido identificados.

El ultraligero volaba sin plan de vuelo, una posibilidad que existe, y sin asistencia, por lo que queda fuera del ámbito de ENAIRE, el gestor de navegación aérea, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Es, por tanto, Aviación Civil la encargada de llevar a cabo la investigación del accidente del ultraligero, ocurrido sobre las 11:25 horas del pasado sábado tras estrellarse en una zona agrícola.

Los dos fallecidos, sus dos ocupantes, ambos hombres y vecinos de Valencia, realizaban un vuelo privado. El ultraligero siniestrado era propiedad del piloto fallecido, que tenía más de 40 años de experiencia, según fuentes de Airpull Aviation, la escuela de pilotos del aeródromo de Requena.

La matrícula y gran parte de la avioneta quedaron calcinadas como consecuencia del accidente, que provocó un pequeño incendio sofocado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

La investigación sobre las causas de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos será larga dado que fue un accidente aislado, no fue grabado y ni siquiera se produjeron comunicaciones por radio desde la avioneta, según explican desde el aeródromo.

Por su parte, la Guardia Civil indica que los fallecidos han sido identificados pero se está a la espera de la prueba de ADN en el Instituto de Medicina Legal para confirmar plenamente su identidad.