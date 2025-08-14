Aviso amarillo este jueves en la Comunitat Valenciana por temperaturas que rozarán los 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso nivel amarillo en el interior sur de la provincia de Valencia donde se esperan temperaturas máximas de 38 grados.

El mismo aviso amarillo se ha activado para el litoral norte y sur de Valencia y el litoral sur de Alicante por máximas de hasta 36 grados.

El aviso en la zona interior comenzará a las 13:00 horas, mientras que los que afectan al litoral de Valencia y Alicante estarán activos desde las 12 horas.

Para el viernes se ha activado el aviso naranja en todo el litoral de Valencia por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados, así como el aviso amarillo en el interior, por máximas entre 36 y 39 grados.

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este jueves poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado, y las temperaturas experimentarán con pocos cambios, continuando los valores significativamente elevados de los días anteriores.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el viento soplará flojo variable, tendiendo a este y sureste por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral sur.

Para este viernes, 15 de agosto, se espera un cielo despejado; temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios en Alicante y en ligero ascenso en el resto, aunque seguirán los valores significativamente elevados en amplias zonas; y el viento será flojo variable.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón 23,6 y 35 grados; Valencia 24 y 32,9 grados; y Alicante 23,3 y 34,7 grados.