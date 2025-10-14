Bad Gyal, otra artista que engrosa el calendario de conciertos del Roig Arena de Valencia

Bad Gyal actuará en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el próximo 24 de abril de 2026. Tras el éxito de su disco debut, "La Joia", la artista inicia ahora una nueva etapa con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio en 2026 y una gira de presentación que hará parada en Roig Arena.

El nuevo proyecto de Bad Gyal incluirá canciones ya publicadas como "Última Noche", junto a Ozuna o "Da Me", su tema en solitario que ha permanecido durante semanas en lo más alto del ranking de reproducciones en plataformas digitales. También han dominado en las plataformas otros temas recientes como "Comernos", junto a Omar Courtz, u "Orilla", con 8Belial.

Tras recorrer este verano la geografía española con su exitosa gira de festivales, Bad Gyal llegará a Roig Arena como una de las artistas más influyentes de la música urbana. Las entradas para el concierto de la artista salen a la venta el próximo viernes, 17 de octubre a las 12 horas en la web www.roigarena.com.

El pabellón, además, anunció este pasado lunes que otra estrella española internacional como Aitana también pisará el escenario del recientemente inaugurado recinto el 22 de mayo de 2026.

El Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.