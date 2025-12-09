Del barro a la universidad: Las obras del IVAM afectadas por la dana llegan al campus

Del lodo y el barro al campus universitario. Once obras de arte del IVAM, la mayoría de ellas afectadas por la dana al encontrarse en el almacén que la Generalitat Valenciana tiene en la localidad de Riba-roja de Túria, han pasado de estar en proceso de limpieza y restauración a exhibirse ante los estudiantes en Blasco Ibáñez, Tarongers y Burjassot.

Es el resultado del proyecto "Rebrot", una iniciativa conjunta entre el Instituto Valenciano de Arte Moderno y la Universitat de València (UV) y que este martes ha presentado la primera parte de un proyecto que lleva el arte contemporáneo a los espacios universitarios de la ciudad de Valencia.

Así, en el acceso al renovado Espai Vives de Blasco Ibáñez saludan al alumno dos obras del escultor de Mislata (Valencia) Miquel Navarro. "Simbiosis" y "Templo sentado". Unos metros antes, en el Rectorado, la obra de Alberto Corazón "Conversación con Brancusi III" convive con otras dos piezas de Navarro, "Figura puente" y "Totem de luna", situados en la Facultad de Medicina y Odontología. Asimismo, las obras de Juan Asensio, "Sin título", y Juan Carlos Nadal, "Haboob" están situadas en el Aulari III de Blasco Ibáñez.

Ya en Tarongers, en la Facultad de Formación del Profesorado se sitúa "Las afinidades electivas", escultura del desaparecido Andreu Alfaro y en el Campus de Burjassot, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) se pueden ver tres obras de Sanleón, "Flotó de Llebeig", "Nit" y "L'om". En total, son once creaciones -tres pinturas y ocho esculturas- que se instalan en estos espacios.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y la directora del IVAM, Blanca de la Torre, han presentado este martes esta unión , que bajo el título "Obras del IVAM en la UV", inundan de arte contemporáneo los campus de la ciudad. Es una iniciativa que, en palabras de ambas, sirve para acercar estas obras a los alumnos.

Cabe destacar, además, que estas piezas son sólo una parte de las 128 obras que se vieron afectadas por la inundación de la nave que pertenece a la Generalitat. De ellas, como ha explicado De la Torre, ya se han restaurado 70. El resto, según ha indicado, se restaurarán a lo largo de 2026. "Tras la inundación, y atendiendo a los daños que tras una primera inspección ocular se detectaron, se estableció un plan de actuación en 2025, en el que se han restaurado 70 obras", ha señalado.

Para ella, esta iniciativa "surge en el marco de una nueva etapa de colaboraciones, de aunar esfuerzos comunes, con el fin de acercar el arte contemporáneo a la comunidad universitaria". De la Torre ha defendido que "Rebrot" "habla de lo colectivo". "La ciudadanía reclama respuestas activas, creativas y esperanzadas", ha dicho.

La rectora, por su parte, ha defendido que esto "no es solo una exposición, es una lectura colectiva sobre la reconstrucción". "Es un

trabajo conjunto, que resignifica las obras y las transforma en testimonio de un tiempo. Siempre es posible reconstruir ante la devastación. Estas piezas se muestran no solo como símbolo de pérdida sino como expresión de energía renovada", ha aseverado.