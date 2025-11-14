Los bomberos se reforzaron "como si toda la provincia estuviese en rojo" durante la dana

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia reforzó su servicio "como si toda la provincia estuviese en rojo" -en alusión al máximo nivel de emergencia- durante la dana, según han informado los mandos de este cuerpo en un informe remitido a la jueza que instruye la causa penal por la gestión de este suceso.

El Consorcio reforzó con 35 personas su servicio durante el temporal de lluvias de los días 28 y el 29 de octubre de 2024 y activó el retén permanente en los parques de bomberos voluntarios de Chelva, Titaguas, Navarrés, Vallada, Ayora y Cofrentes.

Así consta en el informe que el inspector jefe del cuerpo de Bomberos del Consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Valencia, Jorge Gil, ha remitido al juzgado de Catarroja.

La jueza había requerido al consorcio los datos de que disponían el día 28 de octubre de 2024, en previsión de posibles inundaciones por la dana para el día 29, especificando, asimismo, por qué vía obtuvieron dicha información y si motivó la adopción de medidas de refuerzo de material y de personal para los bomberos.

Gil señala en el informe que a las 11:40 horas del día 28 el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat emitió un aviso en el que se comunicaba la "Alerta por lluvias nivel naranja en todo el interior (zonas de previsión meteorológicas Interior Norte e Interior Sur de la provincia de Valencia)".

En base a esta información, añade, se tomaron las siguientes medidas de refuerzo de material y de personal desde las 00:00 horas del día 28: 2 bomberos/as en cada parque principal de Paterna y Requena; la activación de retén permanente en los parques de bomberos voluntarios de Chelva, Titaguas, Navarrés, Vallada, Ayora y en Cofrentes; un operador/a de comunicaciones en el Centro de Comunicaciones y Control del Consorcio (C.C.C.); un coordinador jefe de Sala localizable por teléfono; un jefe de Parque localizable por teléfono; un responsable de Operaciones localizable por teléfono y un técnico de SERTIC localizable por teléfono.

Este refuerzo se debía de mantener mientras existiese la alerta por lluvias nivel naranja en todo el interior con relevos cada 12 horas.

A continuación, el día 29, a las 06:50 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias emitió un aviso en el que se comunicaba la "alerta por lluvias nivel naranja en las zonas de previsión meteorológica Interior Norte y Sur y Litoral Sur".

Este cambio, añade Gil, implicó dotar a los parques de Torrent, Alzira y Gandia con dos bomberos más en cada uno de ellos.

Posteriormente, a las 07:45 horas el Centro de Emergencias emitió otro aviso en el que se comunicaba la "alerta por lluvias nivel rojo en la zona de previsión meteorológica Litoral Sur y naranja en el resto de la provincia".

"Pese a que dicho incremento en la alerta no afectaba en ese momento a la totalidad de la provincia de Valencia, y previa autorización del inspector jefe de cuerpo de Bomberos, se decidió reforzar de forma completa como si toda la provincia estuviese en nivel rojo", añade.

En consecuencia, en base al procedimiento citado, se tomaron las siguientes medidas de refuerzo de material y de personal para los bomberos desde el momento de la recepción del aviso del 20 de octubre: un cabo y tres bomberos/as en cada parque principal de Sagunt, Paterna, Torrent, Gandia, Alzira y Requena; activación de retén permanente en los parques de bomberos voluntarios de Chelva, Titaguas, Navarrés, Vallada, Ayora y Cofrentes; dos operador/a de comunicaciones en el C.C.C.; un coordinador jefe de sala; un jefe de parque en Paterna; un oficial; un responsable de Operaciones localizable por teléfono y un técnico de SERTIC localizable por teléfono.

A las 10 horas, añade, el Centro de Emergencias emitió un aviso en el que se comunicaba "alerta por lluvias nivel naranja en la zona interior sur y rojo en el resto de la provincia".

"Las medidas de refuerzo a tomar en este caso ya habían sido adoptadas de manera anticipada con el aviso recibido a las 07:45 horas".