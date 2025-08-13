Los bomberos sofocan el incendio de una lavandería en Torrevieja (Alicante)

Los bomberos han sofocado este miércoles un incendio declarado en una lavandería de Torrevieja, en el que no ha habido heridos, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Alicante.

El suceso ha ocurrido en un local ubicado en la calle Moncayo y el aviso ha entrado a las 08.08 horas.

La Policía Local ha hallado al propietario para la apertura del establecimiento. Gracias a una rápida y coordinada intervención, los bomberos han detectado el foco del fuego en una estancia situada en una esquina de la lavandería y han impedido su propagación a la maquinaria y a las numerosas bolsas de ropa depositadas.

En esta actuación, que se ha dado por finalizada a las 9.15 horas, han participado dos unidades (mando-jefatura y bomba urbana pesada) con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Torrevieja.