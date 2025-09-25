Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una empresa de Carlet (Valencia)

Los Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia trabajan en la extinción de un incendio declarado la noche de este pasado miércoles en una empresa de cítricos del municipio de Carlet y que ha sido dado por controlado a las 2:11 horas de la madrugada de este jueves.

El fuego, que se declaró sobre las 22 horas del miércoles, ha afectado a la zona exterior de la empresa, con palets y vehículos, y también a una parte de la zona interior, según fuentes del Consorcio.

En el lugar han trabajado durante la noche dotaciones de bomberos de Alzira, Torrent, Silla y Xàtiva, y un sargento, un jefe de sector y un oficial.

El incendio ha sido dado por controlado a las 2:11 horas de la madrugada de este jueves y esta mañana se han hecho los correspondientes relevos y se han quedado en el lugar dos dotaciones y un sargento a la zona, que siguen trabajando para acabar de extinguirlo.