Las calles de Valencia se llenan este viernes de pianos: Dónde y cómo encontrarlos

La iniciativa "Tu ciudad se llena de pianos" de Fundación Occident, de GCO (Grupo Catalana Occidente) y el Concurso Internacional Maria Canals, ha regresado a Valencia este viernes 14 de noviembre con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y Valencia Music City.

"Tu ciudad se llena de pianos" vuelve a la capital del Turia después de años, con ocho pianos que se podrán encontrar en algunas de las principales ubicaciones de la ciudad. Los pianos estarán a disposición, entre las 11 y las 20 horas, de músicos profesionales, estudiantes de música, aficionados, niños o cualquier persona espontánea que quiera disfrutar tocando o viendo tocar el piano en las calles de Valencia.

Los ocho pianos se podrán encontrar en las siguientes ubicaciones: Plaza del Ayuntamiento, Plaza del Patriarca, Plaza Redonda, Plaza del Mercado, Plaza de la Virgen, Plaza de los Fueros, Estación de Adif Valencia Nord y Plaza de la Reina.

Además, los mejores momentos de la jornada se podrán compartir en las redes sociales con la etiqueta "#PianosValencia".

Esta acción se enmarca en el proyecto "Tu ciudad se llena de pianos" que pretende promover la divulgación y la práctica universal de la música a través de la participación ciudadana. Se trata de una de las actividades más destacadas que organizan de forma conjunta Fundación Occident y el Concurso Maria Canals para acercar la música a la población de toda la geografía española y que se materializa en 5 acciones anuales.

El concejal de Cultura, José Luis Moreno, destaca “la importancia de iniciativas como “Tu ciudad se llena de pianos” que hace que Valencia disfrute, una vez más, de la música en nuestras calles. Somos una ciudad de música y músico y esta iniciativa forma parte de los objetivos operativos del proyecto Valencia Music City, acercar la música a la ciudadanía, para convertir la música en uno de los ejes de acción más importantes de la ciudad”.

“En 2018 Valencia nos recibió con los brazos abiertos. Su gente, su energía y su profunda tradición cultural y musical nos hicieron sentir que debíamos volver. Por eso regresamos con “Tu ciudad se llena de pianos”, una iniciativa que invita a todos, valencianos y visitantes, a redescubrir la emoción de la música en los espacios urbanos”, afirma el director de Fundación Occident, Ignacio Gallardo-Bravo.

Por su parte, Jordi Vivancos, director del Concurso Maria Canals, indica: “Volvemos a Valencia con ocho pianos que estarán disponibles para todos: para quien quiera verlos, tocarlos o simplemente dejarse llevar por la música. Queremos que esta iniciativa sea un espacio de encuentro donde profesionales, aficionados y amantes de la música compartan su pasión”.