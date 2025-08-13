El calor da un respiro este miércoles a la Comunitat Valenciana aunque las temperaturas seguirán siendo muy altas

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este miércoles poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar algún chubasco acompañado de tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas serán también algo más bajas en el interior, aunque continuarán los valores significativamente elevados, y el viento será flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la temperatura máxima llegará hoy a los 33 grados en la capital alicantina y a los 34 en Valencia y Castellón.

El jueves predominará el cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado.

Las temperaturas mínimas no variarán o bajarán ligeramente, las máximas no sufrirán cambios y continuarán los valores significativamente elevados, y el viento será flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón, 24,5 y 35,1 grados; Valencia, 24,7 y 32,2 grados; y Alicante, 23,5 y 33,6 grados.