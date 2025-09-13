Camilo Sesto, eterno en su tierra

Las cenizas del artista Camilo Sesto han sido trasladadas en un acto realizado en la intimidad a su mausoleo de Alcoy (Alicante), su ciudad natal, y descansan junto a los restos de sus padres, Eliseo y Joaquina.

El traslado al mausoleo construido en el cementerio San Antonio Abad de Alcoy ha coincidido con los aniversarios del nacimiento del cantante, de nombre real Camilo Blanes Cortés, el 16 de septiembre de 1946, y de su fallecimiento, el 8 de septiembre de 2019.

El acto se realizó a primera hora de la mañana de este viernes, tuvo carácter íntimo y en él estuvieron presentes, entre otros, la madre del hijo de Camilo, Lourdes Ornelas, y el concejal del Ayuntamiento de Alcoy Raül Llopis, según han informado ambos.

En los días previos se habían sustituido los contenedores para las cenizas por una obra de la misma piedra que el resto del mausoleo, se había efectuado un mantenimiento especial y se había colocado la lápida en el exterior, encargada a una empresa local.

La puerta del mausoleo, una celosía metálica, deja ver en el interior un retrato del artista, bajo el que se ha dispuesto un espacio para flores y el búcaro que guarda las cenizas tras un cristal blindado. En una zona más íntima han quedado depositados los restos de sus padres Eliseo y Joaquina, con quienes compartía hornacina hasta ahora.

El mausoleo, sufragado por los herederos de Camilo Sesto sobre un terreno cedido por el Ayuntamiento de Alcoy, es obra del arquitecto afincado en Madrid Miguel Botella Ruiz-Castillo.

El Ayuntamiento se encargará de la limpieza y el mantenimiento, según el convenio firmado entre la familia del artista y el consistorio, mientras que la familia ha confiado a una floristería local la continuidad floral.

El traslado estaba previsto para septiembre de 2024, pero se suspendió horas antes de la hora fijada porque, según las versiones oficiales, quedaban algunos detalles pendientes en la obra. El monumento funerario fue objeto de polémica estética tras su construcción debido a su diseño vanguardista.

Consta de dos estructuras romboidales comunicadas y rodeadas por una lámina de agua. En la más alta, la del acceso, reposan los restos del cantante, mientras que en la otra, oculta a la vista desde fuera, permanecen sus padres. La puerta es de forja decorada con ramas de laurel.

Aunque hasta ahora ha permanecido vacío, el mausoleo ya era lugar de peregrinaje de seguidores de Camilo Sesto, circunstancia que se acrecentará con la inauguración del museo que Alcoy prepara en memoria de su paisano más universal.

Escultura de bronce a tamaño real

Se da la coincidencia de que este sábado se ha descubierto en el patio del futuro museo una escultura de bronce a tamaño real del artista, una iniciativa de la Asociación Cultural Camilista de España sufragada por seguidores del cantante en todo el mundo.

Trasladan las cenizas de Camilo Sesto a su mausoleo de Alcoy (Alicante) Pablo Miranzo Agencia EFE

La promotora de este homenaje, Paquita Ruiz, presidenta de la Asociación Cultural Camilista, había pedido que la estatua, obra de Manuel García Rey, estuviese en el parque de la Glorieta de la localidad, uno de los primeros lugares en los que cantó en público, pero finalmente se ha consensuado este emplazamiento.

A este acto no ha asistido ningún representante de la familia, pero sí seguidores de toda España y de Chile o México.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, tras agradecer la asistencia a las seguidoras y seguidores del cantante, ha destacado que “este es un sueño que empezó Paquita, pero que contempla el sueño de Camilo Sesto”.

El presidente del club de fans local, el Camilo Sesto Club de Alcoy, Gilberto Molina, ha señalado que, como dijo Camilo, "todo lo que suceda hoy que sea siempre para bien y nunca para mal”, en referencia a la polémica previa sobre la ubicación de la escultura y a otras dificultades que se han generado desde la muerte del artista.