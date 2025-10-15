Un camino ciclopeatonal conectará los distritos de Poblats Marítims, Camins al Grau y Quatre Carreres, en Valencia

La ciudadanía podrá recorrer, en bici o a pie, el tramo final del jardín del Túria, desde el barrio de Penya-roja, del distrito de Camins al Grau, hasta el puente de Astilleros, que se encuentra en Natzaret, cerca de la desembocadura del antiguo cauce del río, en Els Poblats Marítims.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado hoy el proyecto del camino ciclopeatonal que permitirá conectar estos dos distritos y también el de Quatre Carreres. Concretamente, la nueva senda partirá del margen izquierdo del antiguo cauce del Túria, a la altura de la calle 3 d’abril de 1979, cruzará, con una pasarela, el canal y continuará por el PAI de les Moreres (que pertenece a Quatre Carreres) hasta el puente de Astilleros. Tendrá una longitud aproximada de 1,3 kilómetros y un ancho variable entre 3 y 6 metros. Se ejecutará con un presupuesto de más de 2 millones de euros “y dará respuesta a una reivindicación vecinal histórica”, tal como ha destacado Catalá, quien también ha anunciado que “la previsión del Ayuntamiento es que a principios del próximo año –enero o febrero- se puedan licitar las obras para que puedan concluir en 2027”.

El proyecto incluye una pasarela metálica de 54 metros que cruzará el antiguo cauce del Túria, sin afectar su capacidad hidráulica. “Esta estructura garantizará seguridad frente a posibles crecidas, gracias a un estudio hidráulico que se ha realizado específicamente para el diseño de esta infraestructura, ya que en este tramo del antiguo cauce del río confluyen gran parte de los colectores de la ciudad y en episodios de lluvias puede variar notablemente el nivel de agua”, ha informado Catalá, durante la presentación de este proyecto de la empresa de ingeniería civil Urbinsa, urbanistas ingenieros.

En el margen derecho del antiguo cauce, el camino continuará por la zona que atraviesan las vías de ferrocarril que cruzan las vías de la Serradora, “que están pendientes de un proyecto estatal para soterrarlas”. Pasará por debajo del puente ferroviario a través de un paso inferior existente que se acondicionará para mejorar su accesibilidad y su integración ambiental y, seguidamente, por el PAI de les Moreres, hasta el edificio de Canta-ranes, donde se bifurcará en un itinerario ciclista y otro peatonal, el primero por la calle de l´Estacioneta y el segundo por el borde oeste del Puente de Astilleros.

Quienes utilicen esta senda se encontrarán con zonas de descanso, cada 50 metros, iluminación solar con sensores de presencia, que se intensificará en las zonas más oscuras, arbolado, papeleras, aparcabicis y videovigilancia. Además, el itinerario separará los tramos peatonales y ciclistas, con prioridad para quienes vayan a pie.

“El objetivo –ha continuado la alcaldesa- es que este proyecto, que es definitivo, para siempre, conecte el Parque de Cabecera con el futuro Parque de Desembocadura, y cumplir así con nuestra aspiración de conectar la ciudad con el mar”. “La actuación, que es importantísima, ha sido impulsada por el Ayuntamiento con motivo de la capitalidad Verde Europea 2024 y estará cofinanciada por la Generalitat, es un ejemplo de cómo se transforma València para ser una ciudad más habitable, más verde y más humana”, ha añadido.

“Y no se trata de una intervención aislada”, ha subrayado tras recordar que “forma parte de un gran proyecto que incluye la urbanización del PAI del Grau, con más de 160.000 metros cuadrados de zonas verdes, 3 kilómetros de carril bici y 45.000 metros cuadrados de equipamientos públicos que culminará con el Parque de Desembocadura, que es la gran infraestructura verde de esta década, ya que va a transformar la fachada marítima y con ello vamos a culminar el Jardín del Túria”.

Soterramiento de las vías de la Serradora

En este punto, la alcaldesa ha pedido al Gobierno de España el soterramiento de las vías de la Serradora porque, según ha afirmado, “un punto la conexión de la ciudad con el mar no depende del Ayuntamiento de València, requiere la implicación estatal”. “Ahora mismo, este carril pasa por debajo de esas vías pero esas vías no tienen sentido en este momento de la ciudad ni por el desarrollo de la zona ni por la construcción actual de las ciudades, que son más sostenibles, más habitables, más conectadas y más verdes”. Para

María José Catalá, “tampoco no se puede no hacer este soterramiento por cuestiones económicas porque todos sabemos que no es un proyecto caro. Solo falta voluntad y nosotros reclamamos esa voluntad. Yo, como alcaldesa, no me voy a cansar de decirlo. No vamos a renunciar nunca y vamos a pelear siempre por el soterramiento de las vías de la Serradora. La ciudad no va a crecer con esa cicatriz ferroviaria”.