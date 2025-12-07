Un camión dispersa 210 bombonas de butano por la calzada por un reventón en Godella (Valencia)

Una camión de mercancías peligrosas ha sufrido este domingo el reventón de una rueda y han caído sobre el asfalto unas 210 botellas de butano que transportaba, cuando circulaba por la A-7 a su paso por el término municipal de Godella, en Valencia, en un accidente que no ha causado heridos.

Según ha informado Emergencias de la Generalitat, el accidente ha ocurrido en torno a las 12.45 horas en el punto kilométrico 322 de la A-7 en Godella (Valencia), sentido Barcelona, y ha generado retenciones de tráfico debido al material que ha caído sobre la vía y a la naturaleza peligrosa del mismo.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha intervenido en el accidente, para el que ha movilizado hasta seis dotaciones de bomberos.

Según ha destacado el Consorcio, algunas de las bombonas de butano que han caído del camión presentaban fuga, por lo que se ha activado el Plan Especial de Transporte de Mercancías Peligrosas.

Bomberos de los parques de Paterna y Burjassot han efectuado un control de riesgos y la empresa responsable de la carga ha retirado las botellas, en un incidente que no ha causado heridos ni percances graves.