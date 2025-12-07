El canto al amor de "Hola Pinoxo", la nueva novela de la escritora valenciana Lola Soriano

Pocas autoras valencianas parecen tan prolíficas como Lola Soriano, quien en apenas unos meses ha presentado dos novelas. La primera fue "Corazones vivos". Desde su floristería en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, la Violeta Lolín, la escritora invita a vivir historias con alma. Desde esa ventana mira al mundo para invitar a los lectores a, precisamente, vivir. Ahora, ha regresado al panorama literario con "Hola, Pinoxo", otra historia plagada de esperanza, de resiliencia, de ganas -de nuevo- de vivir.

"Es un libro donde las protagonistas son reales, de carne y hueso, sienten, padecen, lloran, ríen, quieren sentir más, quieren ser más felices, quieren vivir... Pero muchas veces la vida no lo pone fácil, quizás nuestras decisiones, el destino... Muchas veces el amor duele, duele tanto pero sin él, ¿qué hacemos?", se pregunta la escritora.

En "Hola Pinoxo", una novela recientemente presentada en la localidad natal de la autora, Alboraia (Valencia), es una reivindicación total del amor. "Es inevitable sentir. Porque esos momentos que te da el amor solo te los da el amor", añade Soriano.

Sobre la novela cuenta que "sus protagonistas nos dicen: 'no te rindas, te mereces amar y que te amen'. Esos labios van a volver a besar y a reír, tu vida será más bonita. Aunque haya muchos 'pinoxos' haciendo daño, ahora te toca a ti decir hasta aquí y decidir vivir. Decidir sentirte viva, porque la vida te tiene preparado un bonito regalo", cuenta.

Lola Soriano, en la presentación de su libro en Alboraia (Valencia) LA RAZÓN

"Hola Pinoxo" y los libros de Lola Soriano tratan, sobre todo, del amor. "Pero del amor que cura. Que duele. Que vive cada día y sale a pasear. De ese amor que nos quita el hambre y nos hace comernos una caja de bombones. Ese amor que todos y todas necesitamos. Que es libre, que es algo que solo cada uno sabe descubrir que es para uno mismo", afirma.

La escritora quiere hacernos pensar y sobre todo saber. Esta novela nos enseña que "vivir merece la pena". "Todos somos personas maravillosas que nos merecemos nos amen. Quizás pasemos malos momentos pero siempre , siempre vendrán buenos y mejores momentos. Que aunque no tengamos energía porque la vida nos la juega, demostremos que si podemos vivir y vivir mejor disfrutando", reivindica la escritora.

El éxito le está llegando a esta autora que mira al mundo desde el prisma del amor. Además, en enero, sale la tercera edición de "Corazones vivos". Y sigue llevando su "Hola Pinoxo" a muchos rincones del universo.