La carretera de Godelleta afectada por la dana se reabrirá en octubre

La Generalitat prevé reabrir a mediados de octubre la carretera de Godelleta (Valencia) afectada por la dana tras una inversión de 3,5 millones de euros, según ha anunciado este martes el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante una visita al municipio.

Martínez Mus ha comprobado el estado de las obras de reconstrucción tras la riada del pasado 29 de octubre, donde ha avanzado que la idea es reabrir la carretera al tráfico a mediados de octubre y terminar las obras a principios de noviembre.

El conseller, que ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa; y la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, ha calificado las actuaciones como “esenciales para la seguridad y la conectividad del municipio”, según informa la Generalitat.

Se trata del paso en la calle Torrent del municipio, que fue gravemente dañado por las inundaciones y sin capacidad para responder a las nuevas dimensiones del barranco. Esta es la principal actuación de reconstrucción en Godelleta, con dos pasos afectados y una inversión de la Generalitat de 3,5 millones.

En este momento se sigue avanzando en la restauración de esta infraestructura sobre el barranco del Murtal con trabajos de la base y las protecciones del puente y “hace dos semanas se logró un nuevo hito con la colocación de las vigas del nuevo puente que multiplicará por tres su capacidad”, ha añadido el conseller.

En paralelo, la Generalitat avanza en la mejora del paso sobre el barranco del de la calle Lugo, también afectado. En este caso, la estructura principal no presenta daños graves, por lo que se está ampliando con un nuevo tramo de marcos prefabricados para cubrir la zona erosionada.

Actualmente, la obra está prácticamente finalizada y se mantiene un sentido de circulación por el paso reconstruido y otro por un desvío provisional, a la espera de que la finalización del paso de la calle Torrent permita restablecer el tráfico habitual.

Las obras de Godelleta forman parte del plan de recuperación de carreteras, puentes y pasarelas de titularidad municipal que ha asumido la Generalitat. Además, ya tiene en marcha el 100 % de los contratos previstos para la reconstrucción, lo que demuestra nuestra capacidad de respuesta y gestión eficaz ante situaciones de emergencia, recuerdan desde el Consell.