Castellón estrena su tren turístico navideño con un recorrido especial por la iluminación de la ciudad

Castellón ha puesto en marcha este fin de semana su tren turístico navideño, una iniciativa impulsada por la concejalía de Turismo que comenzó a funcionar ayer sábado y que ha generado un notable interés entre la ciudadanía. El servicio, operativo hasta el 4 de enero, ofrece una forma diferente y accesible de disfrutar de la iluminación festiva y del ambiente de la ciudad durante estas semanas.

El tren realiza dos salidas diarias, a las 19:00 y a las 20:00 horas, desde la plaza de la Hierba, con un precio de 3 euros por trayecto. El itinerario recorre las calles más emblemáticas del centro, que este año estrenan una iluminación completamente renovada con elementos de gran formato.

El recorrido parte de la plaza de la Hierba y continúa por la calle Mayor hasta llegar a la plaza María Agustina, desde donde se adentra en la calle Gobernador. A continuación, avanza por la calle Sagasta y se dirige a la calle Herrero hasta alcanzar la plaza de la Paz y la calle Gasset.

El tren continúa después por Puerta del Sol y la calle Ruiz Zorrilla, para enlazar con la calle San Vicente y la avenida Pérez Galdós. Desde allí se dirige a la avenida Vila-real, bordea el Parque Ribalta y avanza hacia La Farola y la calle Zaragoza. El trayecto discurre también por la avenida Rey Don Jaime y la plaza Clavé, recorriendo la calle Enmedio y la calle Colón antes de regresar al punto de partida en la plaza de la Hierba.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha subrayado que “este proyecto responde a la apuesta municipal por reforzar la oferta navideña y revitalizar el centro. Este tren turístico forma parte de una estrategia global para que Castellón viva una Navidad más luminosa, más participativa y más atractiva. Hemos trabajado para que el corazón de la ciudad sea un punto de encuentro para familias, visitantes y comercios, y este recorrido contribuye a conseguirlo”.

Miralles ha puesto en valor la respuesta del público desde el primer día. “El enorme interés que ha despertado demuestra que la gente quiere disfrutar de la ciudad y agradecer un esfuerzo municipal que este año se traduce en una iluminación más moderna, más creativa y pensada para generar experiencias”.

Ruta Shopping

Por otro lado, continua activa la Ruta Shopping, un recorrido ya consolidado que se ofrece los fines de semana en horarios de 11:00, 12:00, 13:00 y 18:00 horas, también con un precio de 3 euros. Este recorrido complementa la oferta turística en las horas de mayor afluencia y tiene el objetivo de potenciar el comercio local.

Miralles ha destacado que “La Ruta Shopping lleva tiempo funcionando y es una herramienta muy eficaz para dinamizar el centro de la ciudad. En Navidad cobra todavía más sentido, porque convierte las compras en una experiencia agradable y contribuye a llenar de vida nuestras calles”.