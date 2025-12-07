El aeropuerto de Castellón bate su récord anual de pasajeros al superar los 304.000

El aeropuerto de Castellón ha batido su récord anual de pasajeros al alcanzar 304.493 usuarios en lo que va de 2025, con lo que la infraestructura superado, con un mes de antelación, el objetivo anual de 300.000 viajeros.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha señalado que estos datos "han confirmado el mejor año de la historia del aeropuerto en cuanto al tráfico comercial" y ha subrayado que la meta prevista "se ha cumplido con holgura", reforzando la tendencia de crecimiento de la instalación.

Solo en noviembre, el aeropuerto ha registrado 13.369 pasajeros, un 10 % más que en el mismo mes de 2024, y el acumulado anual ha aumentado un 16 % respecto al mismo periodo del año anterior, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En 2025, el aeropuerto ha operado 14 rutas, con cinco conexiones activas en la temporada de invierno: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj, y para 2026, la oferta regular se ha ampliado a 16 rutas con la incorporación de las de Manchester y Bolonia.

El tráfico de aeronaves también ha marcado un máximo histórico: noviembre ha cerrado con 857 movimientos y el acumulado anual ha llegado a 11.809 operaciones, según las mismas fuentes.