El aeropuerto de Castellón bate récords con el mejor mes de pasajeros de su historia

El aeropuerto de Castellón ha registrado en julio un total de 41.433 pasajeros, el mejor dato mensual desde su puesta en marcha, y supera por primera vez la barrera de los 40.000 usuarios en un solo mes.

Según ha informado la sociedad pública Aerocas, esta cifra representa un incremento del 14 % respecto al mismo mes de 2024 y consolida la tendencia al alza de la instalación durante la actual campaña estival.

El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha señalado que estos resultados “evidencian la buena marcha del verano, en el que el aeropuerto opera el mayor número de rutas y vuelos regulares de su historia”.

En los siete primeros meses del año, el aeropuerto ha acumulado 176.779 pasajeros, lo que supone un 11,5 % más que en el mismo periodo del año anterior. La previsión de Aerocas es alcanzar por primera vez los 300.000 pasajeros anuales.

Este verano el aeropuerto de Castellón ofrece 14 rutas regulares, cuatro más que en 2024, con conexiones a Berlín, Milán, Londres, Bruselas, Düsseldorf Weeze, Oporto, Bucarest, Madrid, Asturias, Bilbao, Budapest, Cracovia, Cluj y Palma de Mallorca.