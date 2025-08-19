Una avioneta se estrella en Benicàssim por un fallo de motor y sus dos ocupantes resultan ilesos

Un susto, uno enorme. Una semana después de que una avioneta se estrellar tras salir de El Rebollar en Requena, lo que provocó la muerte de sus dos ocupantes, otra aeronave similar cayó al despegar del pequeño aeródromo de Castellón de la Plana en Benicàssim (Castellón). Lo bueno es que los dos ocupantes resultaron ilesos.

Así lo han hecho saber los Agentes de la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional, quienes estaban patrullando tranquilamente sobrevolando Castellón con motivo de la Operación Verano y no vieron a la avioneta, que estaba previsto que sobrevolara próxima a ellos.

Los agentes entonces se pusieron a buscarla y tras localizarla desde el aire en un campo decidieron llamar a los servicios de Emergencias, que tras llegar al lugar vieron que los dos ocupantes estaban ilesos.

Por el momento se desconoce la identidad de los ocupantes así como el cómo evitaron un impacto fatal, aunque se predice que pudieron ver el fallo del motor y realizar un aterrizaje exitoso de emergencia o no cogieron suficiente vuelo.