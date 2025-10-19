Los bomberos actúan en una vivienda incendiada en Onda y otra en Vila-real sin daños personales

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han intervenido este domingo en el incendio de una vivienda en Onda y en el colapso de parte del techo de otra vivienda en Vila-real, en ambos casos sin daños personales.

En Onda, una vivienda unifamiliar aislada ha resultado arrasada totalmente por el fuego en un incendio que ha requerido la actuación de los parques bomberos de la Plana Baixa y Espadà Millars.

En Vila-real, los bomberos han revisado una vivienda unifamiliar después del colapso del techo, que ha afectado a parte de la estructura con riesgo para las dos viviendas colindantes y ha aconsejado el desalojo preventivo.