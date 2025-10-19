Acceso

Comunidad Valenciana Castellón

Sucesos

Los bomberos actúan en una vivienda incendiada en Onda y otra en Vila-real sin daños personales

Una de las casas ha quedado totalmente arrasada

Bomberos de Valencia y Castellón realizan varios rescates de vehículos atrapados por la lluvia
Bomberos de Valencia y Castellón Europa Press
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

Bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han intervenido este domingo en el incendio de una vivienda en Onda y en el colapso de parte del techo de otra vivienda en Vila-real, en ambos casos sin daños personales.

En Onda, una vivienda unifamiliar aislada ha resultado arrasada totalmente por el fuego en un incendio que ha requerido la actuación de los parques bomberos de la Plana Baixa y Espadà Millars.

En Vila-real, los bomberos han revisado una vivienda unifamiliar después del colapso del techo, que ha afectado a parte de la estructura con riesgo para las dos viviendas colindantes y ha aconsejado el desalojo preventivo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas