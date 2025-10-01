Los bomberos estabilizan un incendio en una nave industrial de Castellón

Un incendio registrado esta madrugada en una nave industrial dedicada al tratamiento de madera tropical, ubicada en la avenida Enrique Gimeno de Castellón, frente a Leroy Merlin, ha quedado estabilizado tras la intervención de los bomberos municipales y fuerzas de seguridad, según han informado fuentes policiales.

El aviso del incendio se ha recibido a las 06:37 horas, movilizándose al lugar efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y un reten C de Bomberos Municipales. En la nave número 94, que almacena una gran cantidad de madera, el fuego ha afectado principalmente la zona del despacho y otros materiales almacenados.

Un total de 16 bomberos y seis vehículos han participado en las labores de extinción. Actualmente, no se registran llamas activas y los equipos continúan refrescando la zona para evitar rebrotes.

Las autoridades han señalado que se están investigando las causas que originaron el incendio, mientras que la Policía Local y los bomberos mantienen el dispositivo en el lugar para asegurar la estabilidad de la nave.