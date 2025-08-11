Castellón comienza la cuenta atrás: un año para el eclipse total que hará que se haga de noche a plena luz del día

La ciudad de Castellón de la Plana inicia la cuenta atrás para el histórico eclipse total de sol a un año de la cita del 12 de agosto de 2026, que ya ha despertado el interés del público internacional con reservas de alojamientos, y prepara actividades dirigidas al público escolar, actuaciones musicales, visitas guiadas, exposiciones o talleres de fotografía.

La capital de la Plana se erige como el mejor lugar para contemplar este fenómeno "por su clima, capacidad de organización y por contar con el Planetario y las mejores playas de España para contemplar este fenómeno astronómico", señala la concejala de Cultura, María España.

El interés por esta cita astronómica, añade, es creciente y son muchas las personas que ya han reservado alojamiento en Castellón para contemplar el evento de lugares como Estados Unidos y Japón, además de numerosos grupos aficionados a la astronomía españoles.

España ha explicado que el Ayuntamiento de Castellón lleva meses trabajando en una programación variada y diseñada para que todos los castellonenses, con la participación de varias concejalías, con el Planetario como epicentro y lugar de referencia de las diferentes actividades que se van a realizar.

Ha avanzado que entre las actividades en las que se está trabajando están talleres infantiles y dirigidos de manera específica al público escolar, actuaciones musicales, visitas guiadas, exposiciones o talleres de fotografía especialmente diseñados para conseguir capturar este momento único, como va a ser este eclipse total del sol, de la mejor manera posible con nuestra cámara fotográfica o con teléfonos móviles.

También se están estudiando acciones conjuntas con el sector turístico y de la hostelería para poner en marcha campañas de promoción de este eclipse y que tenga "un impacto lo más grande posible a nivel cultural, turístico y económico".

Evento internacional de primer orden

España ha hecho hincapié en que este será el primer eclipse total visible desde hace casi 120 años y al coincidir en verano y en periodo vacacional hace esta cita especialmente atractiva tanto para los aficionados a la astronomía y a estos fenómenos como para el público en general y turistas.

La concejala también ha confirmado que el interés del público internacional se está notando desde hace muchos meses en las reservas de los hoteles y las consultas con el Planetario de Castellón constantes por parte de asociaciones astronómicas, agencias turísticas y particulares de nuestro país y del extranjero, con países como Estados Unidos o Japón como principales emisores de este tipo de visitante.

Ademas, ha destacado la capacidad de organización de la ciudad de Castellón, acostumbrada a los despliegues de servicios de emergencias y fuerzas de seguridad de grandes eventos lúdicos, tanto festivales internacionales como eventos especiales.

Ha puesto asimismo el foco en el papel protagonista del Planetario de Castellón, que se va a convertir en el centro de referencia para cualquier municipio de la provincia de Castellón interesado en la organización y coordinación de actividades propias del evento.

El consistorio trabaja en la mejora de las instalaciones del centro, con la actualización de los sistemas de proyección de la sala de Planetario para ofrecer a los visitantes en 2026 unas visualizaciones a 4K Full Dome a nivel de los mejores planetarios españoles y europeos.