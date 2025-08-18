El Consell confirma su apuesta por la nueva residencia de mayores de Castellón para 120 personas

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha destacado “el positivo avance en la construcción de la nueva residencia pública de mayores de Castellón, que sigue el cronograma establecido desde que el Consell consiguiera desbloquear la situación de parálisis e inacción que mantuvo el anterior gobierno del Botànic durante más de ocho” años respecto a este centro residencial.

Así lo ha detallado Camarero durante la visita realizada a la residencia castellonense de la calle Onda junto a la Secretaria Autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, el Director General de Infraestructuras, Borja Ottobrino, el director de las obras y diversos responsables de la construcción.

Cabe destacar que, “desde el año 2016 en el que el Botànic anunció a bombo y platillo la construcción de esta residencia, no ha sido hasta la llegada del actual Consell cuando se ha gestionado debidamente el proyecto, ya que hemos tenido que desbloquear más de ocho años de absoluta inacción y despreocupación total del PSPV y Compromís para que, por fin, los mayores dispongan de una nueva residencia, más plazas y mejor atención”, subraya Camarero.

El 11 de octubre de 2024 el Consell confirmó su firme apuesta por la construcción de esta nueva residencia invirtiendo 14,2 millones de euros y subsanando el problema heredado del Botànic, que permitió iniciar las obras con todas las garantías.

“Hacemos realidad esta demanda histórica de construir la nueva residencia en Castellón, con la que podremos atender a 120 personas, ofertando 80 plazas residenciales y 40 de centro de día, para reforzar la oferta pública de residencias en la provincia y dar atención y mejor calidad de vida a las personas mayores”, ha concluido Camarero.