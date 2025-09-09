Una constructora descubre en una obra en Castellón una bomba de grandes dimensiones de la Guerra Civil española

Agentes de la Policía Nacional desactivaron el pasado viernes en Castellón un artefacto explosivo de la Guerra Civil española, localizado durante unas obras en el cruce de la avenida Villarreal con la calle la Mata de Morella.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, el equipo TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional se hizo cargo del traslado y detonación controlada tras la localización del artefacto en unas obras.

El aviso llegó el viernes, cuando una constructora comunicó “la localización de al parecer un artefacto explosivo de grandes dimensiones”. Tras acordonar la zona, los técnicos confirmaron que se trataba de una bomba de aviación de fabricación alemana usada durante la Guerra Civil española, en mal estado de conservación.

Dada su proximidad a viviendas, los especialistas trasladaron el artefacto a un lugar seguro, donde fue destruido.

La Policía advierte de que este tipo de proyectiles “son muy peligrosos y destructivos” y recuerda que no deben tocarse ni manipularse: “Aunque por el aspecto del explosivo puede parecer que es muy viejo, o que está roto, oxidado, etc., el mecanismo interno puede estar en perfectas condiciones y mantener las mismas características que cuando se fabricó”.